Opinió
És diumenge i no hi ha detergent per rentar
Passen els mesos i continua creixent l’oferta de supermercats i botigues de conveniència de tots els estils i colors als carrers de les nostres ciutats. Si vostè viu en un barri cèntric d’una població mitjana o gran, faci la prova un dia que no tingui res millor a fer. Traci un cercle d’un quilòmetre de radi des de casa seva, uns 12 minuts caminant. Faci el mateix per a 500 metres, sis minuts. Passegi dins d’aquests cercles concèntrics i comenci a apuntar on pot comprar aliments i begudes. Després pensi en quants d’aquests establiments ha comprat en l’últim trimestre, què ha comprat i per què.
Visc en un barri cèntric de Barcelona i en el cercle del quilòmetre me’n surten una trentena, sense tenir en compte pastisseries ni estacions de servei. En alguns casos, hi ha diverses ensenyes que es repeteixen. De totes aquestes, reparteixo la meva compra segons producte, necessitat i urgència. El supermercat del centre comercial que tinc a uns minuts a peu em serveix per als productes bàsics gràcies a l’ordre i l’estructura del lineal, que en facilita la compra. Després hi ha la botiga especialitzada en fruita, verdura i menjars preparats, on la qualitat és bona (gairebé sempre), i qui atén sempre té un somriure a la boca. En tercer lloc hi ha la botiga de conveniència de la cantonada per a urgències d’última hora -el detergent per a la rentadora o les garrafes d’aigua que pesen massa-. M’és absolutament igual que el dependent, sempre mirant el mòbil, respongui al meu «bon dia», «bona nit» o «gràcies» amb un esbufec. Si és diumenge i se m’acut quedar-me a la ciutat, em pot salvar la vida alguna de les cadenes de franquícies de petits supermercats que, per la mida, estan oberts.
La consultora Alimarket, en el seu últim informe, arriba a citar fins a 150 supermercats i botigues d’autoservei, menys de 400 metres quadrats, que hi havia a Espanya el 2024. Des de Mercadona, líder amb 2,5 milions de metres quadrats que es reparteix a 1.614 superfícies, fins a Casa Jolumen (Coín, Màlaga), amb un establiment de 1.200 metres quadrats.
Els negocis de venda al públic d’aliments i begudes és dels sectors que menys marge donen. Ja és un èxit superar el 2% de benefici net sobre vendes. Un franquiciat, que s’ha pogut deixar entre 50.000 i 100.000 euros per a la inversió, ha de vendre molt volum de producte per guanyar-se la vida.
És un sector altament atomitzat. Tots competeixen contra tots, estenent els seus tentacles per la cadena de valor. Grups històrics com Transgourmet, la vella Miquel Alimentació, ja van unir al seu negoci tradicional de la venda majorista el de franquícies per poder acostar-se al client final. Van veure un buit que altres grans grups tampoc van desaprofitar.
Des de l’‘actius’ sempre hem prestat especial atenció a aquest sector clau de l’economia espanyola. Un sector en el qual dominen grans empreses nacionals amb gegants multinacionals, tant en el cas de venda majorista -on Transgourmet competeix amb Makro, filial de l’alemanya Metre- i minorista.
El cas de l’empresa empordanesa, amb una mica més de 1.200 milions de facturació, és emblemàtic. A principis dels anys 90, vaig tenir l’oportunitat de conèixer Ramon Miquel, un dels tres fills del fundador de l’empresa. Llavors era molt poc habitual que un empresari familiar de l’extrem nord-est de la Península, s’assegués -i convidés a dinar al Via Veneto de Barcelona- un periodista. Miquel, pròxim als dos metres d’alçada, desprenia simpatia i ambició. Els seus projectes, créixer i posicionar al mercat espanyol les marques de Miquel, es van anar complint.
La venda el 2015 de Miquel a una desconeguda multinacional xinesa a les nostres llars va causar commoció. El procés començava a estar en plena efervescència i van créixer els comentaris que van utilitzar la inestabilitat política per justificar-ne la venda: el famós agafa els diners i anem-nos-en a altres llocs. Sé que la decisió de vendre va causar, no sé si molta sang, però sí llàgrimes en part de la família que no la veia amb bons ulls.
Els xinesos van acabar venent sis anys després del seu complex aterratge a un dels grups del sector més prestigiosos d’Europa: el suís Transgourmet, pertanyent a la cooperativa Coop. En el procés, la importància de les persones i els seus valors. Aquests van continuar confiant en el lideratge de qui, contra vent i marea, havia portat el timó aquells anys d’embolics i pandèmia: Lluís Labairu, rostre de portada d’actius.
