Aula d’economia i empresa FUB-UManresa
França, de país fundador a malalt d’Europa
França torna a ser titular per greus problemes econòmics i polítics. El primer ministre François Bayrou va perdre una moció de confiança a l’Assemblea Nacional i va dimitir, arrossegant tot l’executiu. És el quart govern que cau en el segon mandat d’Emmanuel Macron. La dimissió del primer ministre no només reflecteix la fragilitat política del país. És el símptoma d’un model econòmic esgotat, que ja no pot sostenir el seu propi pes. Amb un dèficit públic del 6% del PIB, un deute públic que supera el 113% i unes tensions socials i polítiques creixents, un país fundador de la UE es troba avui en una cruïlla crítica. Fins a l’any 2007, el deute de l’Estat francès era similar a l’alemany, entorn del 60% del PIB. Ara, les projeccions apunten en breu al 120% si no hi ha una forta correcció. A més, la prima de risc francesa s’ha situat per sobre la d’Espanya, Portugal i fins i tot Grècia, un fet inèdit en la història recent. Concretament, el bo francès a 10 anys està pagant un interès del 3,5%, mentre que el bund alemany està al 2,7%, l’espanyol al 3,2% i el grec al 3,3%.
Des de la crisi financera del 2008, França ha anat acumulant dèficit rere dèficit. El seu superàvit primari, és a dir, el balanç pressupostari abans de pagar interessos, és del 3% negatiu, mentre que per estabilitzar el deute hauria d’arribar a l’1% positiu. Per tant, França ha de reduir el seu dèficit en 4 punts del PIB només per estabilitzar el deute públic. I la proposta no acceptada de Bayrou proposava un ajust fiscal de 44.000 milions, entre retallades i augments impositius, equivalents a només 1,5 punts del PIB. Amb una pressió fiscal altíssima, els ingressos públics suposen el 51,3% del PIB, només superats per Finlàndia i Àustria, i el marge per augmentar impostos és escàs. Es podria millorar la recaptació sobre la riquesa amb un impost del 2% sobre fortunes de més de 100 milions d’euros. Però el mateix Consell d’Anàlisi Econòmica admet que això tindria un efecte limitat i podria afavorir l’exili fiscal. L’altra via és retallar la despesa pública, que representa el 57,1% del PIB —una de les més altes del món. Però tocar aquest pilar significa posar en risc el model social francès, una institució intocable per a tots els sectors polítics.
Macron es troba encastat entre dues forces que coincideixen a negar l’ajust fiscal: d’una banda, l’extrema dreta de Marine Le Pen, que defensa mantenir les pensions i la despesa social; de l’altra, la França Insubmisa de Jean-Luc Mélenchon, que aposta per apujar impostos a les empreses i grans fortunes, però rebutja qualsevol reducció de despesa. En aquest context, qualsevol intent d’equilibri pressupostari és políticament inassolible. No és casualitat que Macron hagi fracassat a l’hora de construir majories estables: governa sense suport parlamentari suficient, i amb una successió de primers ministres sense capacitat negociadora. L’última prova? La resposta de Bayrou quan li van preguntar per què no havia parlat amb l’oposició durant l’estiu: «Estaven de vacances».
França no només viu una crisi fiscal. Viu una crisi de representació política i de governabilitat institucional. El model instaurat per De Gaulle no troba encaix en un escenari multipolar, fragmentat i dominat pel bloqueig. Ni la dreta clàssica ni l’esquerra tradicional han sabut renovar-se. Els governs de Macron no funcionen en un context de majories limitades i marcada polarització. Aquesta situació, a més, es veu agreujada pel desafiament demogràfic. El sistema de pensions, com a Espanya, arrossega un dèficit estructural mentre la població envelleix. Els francesos cobren pensió durant una mitjana de 25 anys, indexada a la inflació. A més, França vol duplicar el pressupost de defensa sense ajustar altres partides.
Mentre la majoria d’estats europeus han fet de la disciplina fiscal un eix de la política econòmica —seguint el model alemany—, França segueix anant a contracorrent. Cap partit està disposat a revisar el funcionament de l’estat del benestar. Això implica costos molt alts per a empreses i treballadors: les cotitzacions socials representen el 32,1% de la recaptació, per sobre de la mitjana europea (30,4%). A més, la inversió privada retrocedeix. La quota francesa en el comerç mundial ha passat del 6% als anys 90 al 2,8% actual. El dèficit exterior i la desconfiança dels inversors fan que la renovació del teixit productiu estigui estancada. França no està al llindar de la fallida. Però si no actua, ho pot estar. L’FMI comença a aparèixer com a ombra possible, i això —en un país central i fundador de la UE— seria letal per a la credibilitat de tot el projecte europeu.
El model actual no és sostenible, però cap força política vol assumir el cost de dir la veritat als ciutadans. I sense ajustos no hi haurà ni pensions, ni estat del benestar, ni sobirania fiscal. El drama de França no és només fiscal. És també polític, institucional i estructural. No hi ha una visió de país a llarg termini. Hi ha improvisació, càlcul electoral miop i molta por a perdre vots. Però, tard o d’hora, l’ajust ha d’arribar. I com més es retardi, més dolorós serà.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Evacuen en helicòpter un ferit greu en un xoc entre una furgoneta i un camió a la C-55, a Cardona
- El sacerdot de Manresa al centre de la polèmica per l'activitat de l'església ultra a les xarxes es referma
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a les comarques de casa nostra
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Manresa compra la Torre dels Comtals, l’edifici més antic de la ciutat amb mil anys d’història