Lletres de canvi
Les detencions del 1975 a Manresa
Carles Manzanares i Guadalajara
Permeteu que en aquestes lletres de canvi em remunti en el temps. Els fets s’ho valen. Aquest mes d’octubre es compliran 50 de les detencions de militants de PSUC i CCOO, encara clandestins, per part de les forces d’ordre de la dictadura franquista.
La intercepció d’un full volant que es posicionava en contra d’una sentència a pena de mort per a militants d’ETA i el FRAP va portar a les detencions i al desmantellament de l’aparell de propaganda que les CCOO i el PSUC tenien al carrer Cantarell de Manresa. Algunes de les persones detingudes van patir tortures a les dependències de la Guàrdia Civil de Manresa i posteriorment foren traslladades a la presó Model de Barcelona. Arran de les detencions a la ciutat es va iniciar un ampli moviment de solidaritat amb les persones detingudes, que van ser alliberades a primers de desembre.
La incorporació al programa de festa major d’enguany d’unes visites guiades als espais d’aquells fets amb la participació testimonial de part de les persones que foren detingudes i torturades ha estat un encert. Les festes majors també han de servir per a recuperar part d’una història recent que cal no oblidar. I ha de ser important també el record del moviment obrer de la ciutat quan s’hagi recuperat l’edifici de la Fàbrica Nova, escenari d’una de les primeres vagues durant la dictadura. I una vaga amb un vital component femení i feminista.
La història de la transició, del període que transcorre entre el final del franquisme i els primers anys 80 del segle passat, ha estat sotmesa a constants revisions. Sempre interessades. Molts “profetes del passat” han volgut situar tots els esdeveniments que es varen donar com un pacte secret perquè res canvies. Des del present, cap esdeveniment del passat està fet a gust de qui el reviu. Cal ser sempre el màxim d’objectius i rigorosos en el seu estudi i no oblidar el context de cadascun dels fets. I no podem posar a tothom en un mateix pot, ni equiparar les lluites d’uns amb la repressió dels altres.
És inqüestionable que en plena dictadura va haver-hi un conjunt de gent organitzada al voltant del PSUC i les CCOO que van arriscar les seves feines i les seves vides per a assolir uns objectius de democràcia i llibertat. Aquesta gent, que sota uns valors s’organitzava en els centres de treball, buscava les esquerdes d’un règim feixista per a fragmentar-lo, i alhora, aconseguir unes millors condicions de treball per als seus companys i companyes. Aquesta gent mereixen ser reconeguts. La lluita d’aquests col·lectius no pot ser oblidada.
Ara fa més de 25 anys que vaig conèixer al Pep Fuentes i al Josep Ramon Mora. Tots dos, i molts dels altres detinguts, segueixen encara implicats en els valors que fa 50 anys defensaven. Tots dos són dues persones marcades per una gran intel·ligència i un rigor a prova de terratrèmols. I, de la mateixa manera, aquelles organitzacions on militaven, i les “hereves” posteriors, segueixen sent organitzacions compromeses amb la democràcia, la llibertat i l’antifeixisme. Ja vaig reivindicar que no podem donar la democràcia com a quelcom assolit, la democràcia es guanya dia a dia. El sindicat encara avui, 50 anys després, es troba amb situacions de vulneració de drets i llibertats cap a aquelles persones que prenen la lloable determinació de voler defensar unes millors condicions de treball, no seves, del conjunt de la classe treballadora. Aquell compromís es manté vigent. No perdem la memòria i no perdrem la democràcia.
