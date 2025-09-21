Tinc males noticies
L’alzheimer s’expandeix per dalt i per baix. Vull dir, en edat. Vivim més i vivim pitjor. Vivim més i per això hi ha més persones d’edat avançada a qui l’alzheimer els arrabassa l’etapa final de vida i vivim pitjor i per això cada cop l’alzheimer visita i arrabassa la vida en vida a persones de... poc mes de 50 i 60. Ja he avisat, son males noticies. I això anirà a més. I ara per ara sense distinció de codis postals ni filiacions. L’Alzheimer és universal. Tinc bones noticies, els avanços mèdics i científics apunten que l’alzheimer es podrà detectar i que la manera de combatre’l serà avançant-s’hi. Detectar-lo abans que ell mateix s’activi dins nostre. I guanyar-li la guerra abans que ell ens declari la batalla. Celebrem-ho, per tant, pels nostres nets i pels nostres joves, I per nosaltres..? Per nosaltres, mentrestant paciència i molta companyia. I suport a la ciència, i recolzament als cuidadors i... és clar, als governs demanar-los, reclamar-los, exigir-los que estiguin a l’alçada de la situació pel que fa a oferir suport i ajudes reals a les families de persones amb azheimer. No deixa de ser curiós i un mal simptoma que, justament, sigui l’administració la primera que s’oblida de les persones que han oblidat I dels qui els cuiden. Revertir això si que seria una bona noticia.
