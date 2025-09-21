Amb les garrofes
Tractor sociosanitari
El passat juliol es va signar un acord per a posar en marxa un Edifici del Coneixement destinat a la docència i la recerca sobre salut. Impulsat per Althaia, la Facultat de Medecina de la UVic-UCC i la FUB, significa una inversió de 7 milions d’euros. El nou equipament es trobarà en un solar cedit per l’Ajuntament davant de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa amb una superfície de 2.825 m2. Distribuïts. La planta inferior es destinarà a l’activitat docent, amb aules per a la formació universitària, una biblioteca i el laboratori de ciències bàsiques d’UManresa, de la FUBages. La planta superior estarà dedicada a la investigació. És previst que s’hi traslladi la Unitat de Recerca de la Fundació Althaia. Donarà servei també al conjunt de la unitat territorial Manresa de l’Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i de la Salut a la Catalunya Central (IRIS-CC).
Hi haurà tres àrees: laboratoris de recerca clínica translacional (la que té aplicació hospitalària immediata), zona de serveis generals i plataformes científiques i àrea de suport i administració de recerca, amb espais de simulació per a l’entrenament mèdic.
És una bona notícia per Manresa i la Catalunya Central aquesta aposta pel coneixement on la importància de la capitalitat sanitària d’Althaia al centre de Catalunya hauria de comportar algun retorn social més enllà de la qualitat i la millora del servei als pacients. Seguint l’estratègia dels clústers i dels projectes focalitzats, quan hom té una estructura hospitalària potent, aquesta hauria de servir de tractor innovador per altres segments de la indústria i dels serveis.
La setmana passada assenyalava l’economia circular amb l’expertesa de la UPC, CTM i empreses privades de reciclatge i tractament de materials i minerals d’ordinadors i mòbils com un dels exemples d’aquesta sinergia virtuosa. Avui toca posar la vista als satèl·lits que podrien moure’s entorn del planeta hospitalari.
Dues notícies manresanes de fa un temps indiquen que hi ha camí per córrer. La primera explica la posada en marxa de la prova pilot de l’aplicació anomenada Crono 360. És una eina digital per la qual els pacients disposen de la planificació diària d’activitats físiques, l’estat de salut monitoritzat, píndoles educatives i informatives sobre la malaltia, l’agenda amb les visites mèdiques previstes i un xat per comunicar-se amb el seu equip mèdic i, fins i tot, amb el departament d’informàtica d’Althaia. La prova pilot es fa amb persones que pateixen del cor i han de fer rehabilitació cardíaca, i en pacients crònics amb problemes de salut mental. La posada en marxa ha comptat amb les indicacions dels mateixos pacients i dels professionals, en el que seria un exemple de manual d’innovació participativa. I l’invent es porta a terme de la mà d’Eurecat i la Fundació Althaia, amb suport de l’Ajuntament de Manresa. L’objectiu també forma part d’un dels que marcava el Pacte Nacional per la Innovació i la Recerca de 2008: l’emancipació de les persones per allunyar-se de les dependències. Objectiu clau en moments d’envelliment de la població i d’aplicació a malalties cròniques.
La segona notícia és de fa cinc anys, suposo que arran de la COVID, un grup de professors, investigadors, personal d’administració i serveis i alumnes de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC) va treballar, en col·laboració amb Althaia i altres entitats i empreses, en el desenvolupament d’un respirador de baix cost per als hospitals. Desconec com va acabar la iniciativa. En tot cas, era un prototip basat en impressió 3D apte per poder ser replicable i per fer front a necessitats de cures intensives, especialment en zones amb una infraestructura mèdica mínima. També per ser usat de forma manual en situacions d’emergència de curta durada, com ho són els trasllats de pacients que necessiten respiració assistida en ambulàncies o moviments dins del mateix hospital.
Un projecte social com aquest que presenta un cost menor i una replicabilitat superior, evidentment no deu ser de gaire interès per a la indústria sanitària, acostumada a carregar pressupostos i beneficis. Però, en canvi, la sanitat pública, a partir del mecanisme de la compra innovadora, hauria de ser tractora, mitjançant l’assegurament de la demanda, d’aquestes innovacions i de les empreses que les sustenten.
El Crono 360 d’Eurecat i el respirador de la UPC ens donen la pista de per on haurien de focalitzar-se els treballs de recerca aplicada del nou Edifici del coneixement de Santa Clara. Les experteses de la UPC, del CTM&Eurecat, de la FUB, d’Alicia i els segments industrials potents al Bages: metall, informàtica, alimentació, reciclatge... poden generar la creació de nous aparells mèdics o hospitalaris, fórmules d’estalvi i reciclatge del material mèdic, nutrició clínica i terapèutica, eines digitals per a millorar l’accessibilitat i l’emancipació... I els tractors serien el sector hospitalari d’Althaia i el sociosanitari de Sant Andreu.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Evacuen en helicòpter un ferit greu en un xoc entre una furgoneta i un camió a la C-55, a Cardona
- El sacerdot de Manresa al centre de la polèmica per l'activitat de l'església ultra a les xarxes es referma
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a les comarques de casa nostra
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Manresa compra la Torre dels Comtals, l’edifici més antic de la ciutat amb mil anys d’història