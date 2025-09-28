Amb les garrofes
Treball i immigració
El mes de gener d’enguany vaig escriure un seguit d’articles sobre immigració i el seu impacte, fruit de reflexions incitades per la lectura de «Los mitos de la inmigración. 22 falsos mantras sobre el tema que más nos divide» de Hein de Haas, catedràtic de la Universitat d’Amsterdam i Professor de Migració i Desenvolupament a la Universitat de Maastricht. En aquest estudi s’intenten desmuntar els mites sobre la immigració a partir de dades contrastades. Al meu parer, no sempre adequades a tots els entorns, però que obliguen a pensar.
Avui em centro en les reflexions sobre aquesta afirmació: els immigrants roben treballs i abarateixen els salaris. Com que els migrants estan disposats a treballar en condicions dures exerceixen una pressió descendent sobre condicions laborals. Des de finals de segle XX fins ara, la productivitat no ha deixat de créixer gràcies a les innovacions, però la majoria dels treballadors no se n’han beneficiat proporcionalment. Pot semblar paradoxal, però en una recent visita al Museu de la Colònia Vidal del Llobregat, a Puig-reig, el guia explicava que a la colònia, en la correlació salari / cost de l’habitatge al 1900, el preu del lloguer no arribava al 10% dels ingressos d’una família amb tres treballadors. En les condicions laborals de l’època, on els horaris eren de 12 hores i pels nens de 10 a 14 anys, de nou hores. El sistema paternalista de les colònies frenava la sindicació, però, era un ascensor social per a les famílies pageses que emigraven: pisos de 80 metres quadrats, amb llum i aigua corrent, a partir dels anys 30, escola primària, metge, economat..., comoditats de les quals no gaudien a la masia. Aquella migració pagesa va lluitar per millorar dels condicions de vida dels obrers; i amb la vaga de la Canadenca va obtenir les 8 hores o l’ajornament de l’edat laboral dels nens.
Ara mateix, a massa llocs d’Europa, els salaris reals s’han estancat en el darrer vintenni en termes de poder adquisitiu en no atrapar mai l’augment dels preus de consum. Quasi tots els beneficis s’han concentrat en els treballadors i empresaris de majors ingressos. Com que en paral·lel, els països occidentals han experimentat una immigració sostinguda és fàcil creure que aquest fenomen només va relacionat amb el primer. Argument que, per altra part, forma part del corpus clàssic del marxisme, quan es definia l’exèrcit industrial de reserva com aquella bossa laboral a l’atur disposada a assumir feines amb baixes condicions per tal de rebaixar les capacitats negociadores dels obrers davant la patronal. El 2007, el senador esquerrà, Bernie Sanders deia: «Si la pobresa augmenta i els salaris s’encongeixen, no sé per a què fan falta milions de persones que vinguin com a treballadors convidats contractats per salaris més baixos» i denunciava que les multinacionals industrials es traslladaven a la Xina i les empreses de serveis llogaven immigrants a preus barats. O les declaracions de Len McCluskey, exsecretari del segon sindicat britànic: «L’ús que l’elit fa de la immigració no ve motivat pel seu amor a la diversitat i la devoció pel multiculturalisme. Forma part d’un model de mercat laboral flexible, que assegura l’abundància de mà d’obra barata aquí per aquells treballs que no es poden deslocalitzar». Aquests arguments de classe procedents de l’esquerra, foren reemplaçats aviat pel populisme de dreta que canvià la bandera de la classe obrera per la del nacionalisme.
La realitat, en tot cas, és molt complexa. La immigració ocupa llocs que per la tipologia o els salaris no són acceptats per la població local. I com s’ha vist, els ingressos no ho expliquen tot en oficis molt ben retribuïts com el de llauners i electricistes. El canvi cultural entre la població autòctona de no voler realitzar oficis manuals provoca que llocs de treball molt ben pagats siguin rebutjats per joves que van directes a l’atur o a titulacions que aboquen a salaris precaris. Ara bé, en els treballs menys qualificats, sí que l’abundància de mà d’obra per la llei de l’oferta i la demanda comportarà salaris més baixos. Però a qui afecta? A la població que ha abandonat els estudis, sigui autòctona o immigrant, i als penúltims immigrants. Per això, no és d’estranyar que entre els penúltims immigrants sorgeixi un creixent suport a les forces polítiques que diuen voler acabar amb la immigració. Passa als EUA, a França i ara a casa nostra.
Ara bé, la deriva de la ultradreta és atacar la població, en comptes de canviar el model econòmic que ha optat en créixer en serveis de baixos salaris o economia submergida. Un model amb: un salari mínim que fos adequat al cost de la vida real, una intervenció contundent i transversal en el tema de l’habitatge, una inspecció del treball que fes aflorar el treball encobert a les llars d’alguns dels que culpen els migrants i no al sistema, i una aposta per la indústria en detriment de l’economia del rendisme i de fer l’agost. Hi estan disposats els partits centrals del sistema? Hi estan disposades les classes mitjanes?
