Aula d'economia i empresa FUB-UManresa
Jubilació flexible
L’envelliment de la població és un dels grans reptes econòmics i socials de les properes dècades. La Comissió Europea adverteix que el pes creixent de la despesa en pensions condicionarà la política fiscal dels Estats, i situa Espanya entre els països més exposats. Les projeccions indiquen que la part dels ingressos públics totals —impostos i cotitzacions— destinada a pensions passarà del 35% actual al 46% l’any 2050. A escala europea, la mitjana se situarà en el 30%, de manera que Espanya encapçala el rànquing amb molta distància. Espanya serà el país de la zona euro amb més despesa pública en pensions, arribant al 17% del PIB el 2050, quatre punts per sobre de la mitjana.
El retard del cicle demogràfic espanyol ha actuat fins ara com una mena de pròrroga. El baby boom va arribar més tard que als països veïns i, amb una dècada de decalatge, també el descens de la natalitat. Aquesta finestra temporal s’està tancant: la generació més nombrosa ja ha començat a jubilar-se i el seu pes tensionarà inevitablement la despesa. Paral·lelament, Espanya presenta una vida laboral inferior a la mitjana europea i una esperança de vida total elevada i creixent. Si hi afegim els salaris estancats, l’emigració de talent i l’impacte de les malalties en la població, el resultat ens porta a menys contribuents, més anys de pensió i més necessitat de serveis.
Aquesta realitat afecta de ple l’edat de jubilació. Quin equilibri ha d’existir entre la vida laboral i la personal? Quin nombre d’anys de cotització és raonable demanar? Les respostes no poden ser rígides. Cada persona hauria de poder decidir —en un marc de drets i incentius clars— si vol continuar treballant, reduir l’activitat o retirar-se. En una societat on la salut i la qualitat de vida a partir dels seixanta han millorat, la flexibilitat esdevé clau. Combinar ocupació parcial i temps lliure no ha de ser l’excepció, sinó una opció normalitzada.
El record sovint citat de Bismarck ajuda a dimensionar el canvi: el canceller alemany va fixar la jubilació als 70 anys quan l’esperança de vida no arribava als 40. Avui, a Espanya, moltes persones als 65 anys esperen encara una dècada de vida saludable. Allargar voluntàriament la vida laboral —amb incentius ben dissenyats i proteccions adequades— no és només una necessitat; també redueix el conflicte intergeneracional i aprofita el capital humà sènior. No es tracta d’imposar, sinó d’habilitar itineraris flexibles: continuar a temps parcial, o dedicar-se a tasques de mentoria i transferència de coneixement.
Aquest gir requereix, però, revisar el marc mental amb què ordenem les etapes vitals. Durant el segle XIX i bona part del XX, la vida es pensava com una seqüència lineal: estudiar breument, treballar dècades i retirar-se poc abans de la mort. Aquest esquema encaixava amb una economia industrial que demanava estandarditzar la producció. Al segle XXI, però, la baixa natalitat, la longevitat i la transformació tecnològica desborden aquest patró lineal. No podem ara enquadrar rígidament la infantesa amb el joc, la juventut amb l’estudi, l’etapa adulta amb el treball i la vellesa amb la jubilació. El Fòrum Econòmic Mundial proposa definir la vellesa no per l’edat cronològica, sinó pel marge d’esperança de vida restant; és un símptoma d’aquest canvi de mirada.
La crisi de les pensions és també la crisi d’un model cultural i organitzatiu que encadena generacions a rols estables. Cal superar el seqüencialisme bismarckià i abraçar una lògica perennial, en què jugar, aprendre, treballar i gaudir s’entrellacen en proporcions adaptables al llarg de la vida. En aquest marc, jubilar-se no equival necessàriament a inactivitat, sinó a reconfigurar el temps: pot voler dir menys hores, una activitat diferent o fins i tot un retorn temporal al mercat laboral si la salut, l’interès i el projecte vital ho demanen.
Naturalment, la transició exigeix polítiques públiques concretes. Primer, flexibilitat regulada en les sortides i entrades del mercat laboral, amb mecanismes que permetin combinar pensió i treball parcial sense penalitzacions excessives. Segon, incentius clars a l’endarreriment voluntari de la jubilació. Tercer, formació contínua amb dret efectiu a reciclar-se, també a partir dels 50 o 60 anys, i itineraris de transició professional realistes. Quart, salut laboral i benestar: prevenir malalties cròniques, adaptar els llocs de feina i promoure entorns inclusius és condició necessària per a qualsevol allargament de la vida activa. Cinquè, equitat intergeneracional: garantir que les regles siguin previsibles i comprensibles per a tothom, i que el cost de l’ajust no recaigui només en una generació.
També el teixit empresarial hi té un paper essencial. L’empresa que reté talent sènior, el combina amb professionals joves i aposta per equips intergeneracionals guanya resiliència, continuïtat i qualitat. La mentoria, els horaris flexibles, l’avaluació per resultats i la mobilitat interna són eines que, més enllà de la retòrica, generen valor.
Resoldre l’equació de les pensions no és solament quadrar números, ni l’envelliment demogràfic un xoc puntual. Si seguim sense canvis, la tensió entre les pensions i la cohesió social pot explotar. Si, al contrari, apostem per flexibilitat regulada, formació al llarg de la vida, entorns laborals inclusius i incentius clars per prolongar voluntàriament la vida activa, podrem transformar un problema gravíssim en una oportunitat real.
