Lletres de canvi
Les pimes del territori: petites però amb ganes de créixer
A la Catalunya Central – i al conjunt del territori català - les micro, petites i mitjanes empreses formem l’eix de la nostra economia. Representem la gran majoria d’empreses del territori i generem la major part dels llocs de treball, contribuint de manera decisiva al desenvolupament local i a la cohesió social.
En parlo molt sovint de les pimes, perquè m’he criat i he crescut en una pime, i perquè la meva fermesa en creure en l’associacionisme em permet conèixer de primera mà aquest col·lectiu. Som empreses familiars, arrelades al territori i que sovint ens trobem limitades per la nostra mida. Em refereixo tant a la persona autònoma com a les empreses que hem crescut amb esforç i som capaços de crear llocs de treball i riquesa. Ara bé, moltes pimes, especialment les micro, tenen dificultats per accedir al sistema de finançament i massa sovint no disposen de prou capacitat per invertir en innovació, digitalització o internacionalització. Aquestes limitacions condicionen la capacitat de créixer, competir i aprofitar les oportunitats que ofereix un mercat cada vegada més global i exigent.
El repte és evident: créixer sense perdre l’agilitat ni la proximitat que caracteritza les pimes. Aquest creixement és una necessitat estratègica amb un impacte al territori per diversos factors: es creen nous llocs de treball, millora la capacitat d’innovar i hi ha una major contribució a l’economia local. Si tenim empreses més grans i sòlides, es generen més oportunitats perquè aquestes microempreses puguin créixer, neixin més projectes d’emprenedoria i, entre tots, fem més ric i atractiu el territori.
Ara bé, créixer no és només qüestió de diners o mercats: implica planificació, gestió del talent, millora de processos i capacitat d’adaptació a nous escenaris. Les pimes que assumeixen aquest repte amb determinació no només reforcen la seva pròpia competitivitat, sinó que contribueixen a construir un ecosistema empresarial més fort i resilient per a tots.
Podem dir doncs que una major dimensió empresarial està associada a economies que milloren la viabilitat empresarial, generant una major productivitat i benestar, i per això són necessàries mesures estructurals i estables que permetin a les pimes fer el salt d’escala i assegurar la competitivitat de l’economia en el seu conjunt.
La reflexió és clara. La mida importa, però la voluntat i la determinació de créixer són encara més decisives. Catalunya Central té un gran potencial, i les pimes i les persones emprenedores que s’atreveixen a mirar més enllà dels seus límits actuals són les que ajudaran a fer créixer l’economia del nostre territori i a garantir-ne la sostenibilitat a llarg termini.
