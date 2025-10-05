De què treballes

Amb les garrofes
Seguim amb comentaris sobre el llibre «Los mitos de la inmigración. 22 falsos mantras sobre el tema que más nos divide» de Hein de Haas, de tanta actualitat. La generalització de l’efecte de la immigració sobre l’ocupació porta a conclusions errònies o que no són generalitzables. No és veritat que els immigrants competeixin pels mateixos llocs de treball que els treballadors autòctons en l’actual marc econòmic. Al sud d’Europa, sí que competeixen amb els penúltims immigrants. Una altra afirmació que no és correcta: la demanda de mà d’obra és fixa i independent de la immigració. Està clar que disposar de més mà d’obra augmenta el nombre de llocs de treball possibles, ni que en molts casos siguin precaris. Repetim-ho: la classe mitjana que en termes relatius no ha millorat la capacitat adquisitiva, pot viure en el miratge de prosperitat relativa en la mesura que pot externalitzar, a costos assumibles, tasques com la neteja de la llar o l’assistència a nens o gent gran. Ara bé, aquest augment de llocs de treball no necessàriament implica que repercuteixi en la millora dels ingressos de l’estat, ja que fins i tot, en treballs no submergits, uns sous per sota els 1500 euros no aporten a l’estat el que aquest els subministra de mitjana.
Per què hi ha diferències d’estructura del mercat laboral al si d’Europa? Perquè els governs han optat per un model de país o un altre. Amb salaris mínims alts i persecució de l’economia submergida s’estaria estrangulant l’arribada de turistes de baix cost i treballadors precaris. Això obligaria a la disminució del turisme, a la inversió en robotització en treballs manuals mal pagats com els escorxadors, la necessitat de trobar fórmules cooperatives d’atenció a nens i ancians de les famílies de classe mitjana... Quines forces polítiques volen abordar aquests canvis? Per ara, només al nord d’Europa, algunes socialdemocràcies ho han fet. Aquí, només batalles de relat sobre immigració sense anar al fons de la qüestió, pendents del vot jove o del vot majoritari de la gent jubilada o a punt de ser-ho.
En tots cas, l’augment de població ni que sigui per via migratòria (o el turisme de forma temporal) provoca un increment de l’activitat econòmica amb la consegüent pujada del PIB. Això explicaria els recents titulars triomfalistes sobre Espanya que se situa a la capçalera d’Europa. Però l’optimisme davalla de cop quan ens fixem en el PIB per càpita que és el que dona la mida real del benestar de la gent. Llavors, Espanya perd posicions. Perquè créixer en població, però fer-ho en sectors de poc valor afegit significa que l’increment econòmic s’ha de repartir entre més gent. Les zones més turístiques de Catalunya, les Balears, País Valencià són les de menys baix nivell de riquesa per persona. I en conjunt, porten dues dècades retrocedint. Però, excepte en el sector turístic on un cert estancament o disminució no significaria cap desastre, en la resta de sectors de serveis casolans o agroalimentaris, les feines són vitals però massa cops mal pagades. També hi ha molta migració que actua amb esperit d’emprenedor autònom en el comerç d’alimentació de proximitat, barberies, manicura i en oficis abandonats pels autòctons com els de llauners, electricistes, fusters...
Per tant, depèn del marc legal laboral de cada estat o dels segments econòmics que es trobin dades contradictòries sobre els punts alts de l’atur o de l’escassedat de mà d’obra. L’evolució de les mentalitats de les noves generacions europees no són homogènies entre els diversos països, fruit també de les pròpies tradicions laborals i escolars. Els països amb gran tradició de Formació professional, com els del centre d’Europa, malgrat un relaxament de la joventut respecte als treballs manuals, es conserva el prestigi social d’aquests àmbits. Als països del sud no és així. S’ha tendit a una edat d’emancipació de la família de les més altes d’Europa, i a la dependència de pares i avis i a la priorització per treballs no manuals, encara que siguin més mal remunerats. Un «dolce far niente».
Amb aquest panorama, els discursos dels polítics sobre immigració, siguin a favor o en contra, amaguen la manca de voluntat d’atacar els problemes de fons del model econòmic: la multiplicació del treball precari, la fuga de fiscalitat de les grans companyies, la priorització dels beneficis del rendisme immobiliari i financer per sobre dels obtinguts del treball productiu, el debilitament de la capacitat negociadora dels treballadors, la covardia en abordar uns salaris mínims adequats, la no persecució efectiva dels ocupadors empresaris o familiars de treballadors submergits...
Així que, la ciutadania hauria d’exigir que les opcions polítiques es posicionessin sobre quin model de país volen i quines mesures efectives pensen prendre per fer-lo efectiu. Per altra banda, és un repte tan gros que necessàriament aixafarà molts ulls de poll, i necessitaria un consens molt elevat entre les principals forces polítiques i les organitzacions socials i culturals del país. Veurem si el tacticisme i la mirada curta ho impedeixen.
