L’Hospital d’Igualada atén més de 90 pacients de càncer de mama cada any
La detecció precoç eleva la supervivència per sobre del 88% en un càncer que afecta una de cada vuit dones al llarg de la vida n Igualada ja ofereix tot el circuit: diagnòstic, reconstrucció i micropigmentació
MITI VENDRELL DOMÈNECH
Cada 19 d’octubre, el Dia Mundial del Càncer de Mama serveix per recordar que continua sent el tumor més freqüent entre les dones i la primera causa de mort per càncer en l’àmbit femení. A l’Hospital Universitari d’Igualada, cada any s’hi atenen més de 90 noves pacients diagnosticades de càncer de mama, en un circuit assistencial que ha evolucionat de manera notable en els darrers anys per oferir un abordatge integral que va des del diagnòstic fins al tancament estètic final del procés.
Quan es detecta a temps, la supervivència supera el 88%, i encara puja per sobre del 90% en les dones diagnosticades abans dels 80 anys. Les dades epidemiològiques assenyalen que una de cada vuit dones patirà càncer de mama al llarg de la seva vida, i que la mitjana d’edat al diagnòstic se situa al voltant dels 62 anys. El sistema sanitari treballa, per tant, amb una doble prioritat: no arribar tard i no deixar sola cap pacient durant el recorregut.
La detecció precoç
El programa de cribratge —que convoca bianualment totes les dones entre 50 i 69 anys per fer-se una mamografia— és clau. Set de cada deu diagnòstics es fan avui en estadis primerencs (I i II), la qual cosa permet cirurgies menys invasives i un impacte molt menor en la qualitat de vida de la pacient. Malgrat això, els professionals insisteixen en la necessitat de no relaxar el missatge: encara hi ha dones que retarden la mamografia per por o desinformació, o que no donen importància a l’autoexploració.
Cada any, a Igualada es realitzen també una mitjana de 24 mastectomies amb reconstrucció quirúrgica en el mateix acte operatori, un avanç substancial respecte d’etapes anteriors en què aquesta reconstrucció s’havia de fer mesos després i en un altre centre. Des de 2024, a més, l’Hospital ha incorporat la micropigmentació de l’arèola i el mugró dins del mateix circuit assistencial, per completar el procés de recuperació física i emocional de les pacients. Aquesta tècnica representa sovint «el tancar el cercle», el moment en què la pacient torna a reconèixer el seu cos.
Més enllà de la supervivència, la prioritat avui passa també per garantir l’acompanyament emocional, el suport psicològic i el seguiment a llarg termini, tenint en compte que moltes pacients continuen convivint amb l’impacte físic o emocional del càncer anys després d’haver-lo superat. A Igualada, la Unitat Funcional de Mama treballa amb un model multidisciplinari on participen ginecòlegs, cirurgians plàstics, oncòlegs, infermeres gestores de cas i professionals de suport.
Els avenços mèdics i l’augment de la consciència social han transformat radicalment el pronòstic del càncer de mama en les darreres dècades. Tanmateix, els professionals insisteixen en una idea essencial: no es pot abaixar la guàrdia. L’alcohol, el sedentarisme, il sobrepès o el retard en les revisions continuen sent factors que dificulten la lluita contra aquest tumor, que cada any suma 90 nous casos només a l’Anoia, i més de 37.000 a tot l’Estat.
