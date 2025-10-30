Tancar el cercle
Micropigmentació com a últim pas
L’Hospital d’Igualada ofereix des de l’any passat aquest últim pas del procés, un detall aparentment petit però amb un impacte gegant. Ja s’han realitzat la reconstrucció de 17 dones que han superat el càncer.
MITI VENDRELL DOMÈNECH
Després d’una mastectomia i una reconstrucció, moltes dones passen mesos —fins i tot anys— convivint amb una imatge corporal que no acaben de reconèixer com a pròpia. És per això que la micropigmentació de l’arèola i el mugró s’ha convertit en un moment carregat de simbolisme: no és només un detall estètic, sinó l’acte íntim que tanca el procés.
«La micropigmentació suposa tancar el cercle. És com el colofó final de tot aquest procés», explica l’Alba, pacient de l’Hospital Universitari d’Igualada diagnosticada d’un càncer de mama hormonal el gener de 2023. Després d’una mastectomia i d’una reconstrucció al mateix quiròfan, havia passat dos anys sense mugró. «El fet que ara pugui tancar aquest procés és un dia feliç que fa que tot aquest malson hagi arribat al final».
Abans que aquest servei s’incorporés a Igualada, moltes dones havien de desplaçar-se a Barcelona o recórrer a centres privats per completar aquesta fase, cosa que allargava el procés. El fet de poder fer aquest pas dins del mateix hospital, amb el mateix equip que les ha acompanyat des del diagnòstic, aporta seguretat, confiança i un tancament emocional real.
A l’Hospital Universitari d’Igualada, aquest servei s’ofereix de manera gratuïta i dins del mateix circuit assistencial, sense que la dona hagi de desplaçar-se o buscar solucions externes. La tècnica es fa per part d’una infermera especialitzada i consisteix a recrear visualment el mugró amb pigments naturals, aconseguint una simetria molt realista amb l’altra mama.
«És el dia que moltes ens diuen: ara sí que em torno a veure jo mateixa», expliquen des de la Unitat Funcional de Mama. El procediment es fa en dues o tres sessions, i cada cita és viscuda amb una càrrega emocional molt diferent de la resta del procés: «Ja no hi ha por, no hi ha dolor. Hi ha alleujament i celebració».
La micropigmentació no només tanca una etapa física, sinó també psicològica. Per a moltes dones és el primer cop en molt temps que es poden mirar al mirall sense tensió, sense evasió, sense veure només cicatrius. Algunes arriben a plorar. D’altres, senzillament, respiren. Però gairebé totes coincideixen en una frase: «Aquest és el final. Ara sí».
És per això que els professionals insisteixen que la lluita contra el càncer de mama no acaba quan el tumor desapareix, sinó quan la dona recupera plenament la seva autoestima i la llibertat de tornar a reconèixer el seu cos com a propi.
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»