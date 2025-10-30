La història real que hi ha darrere del seu primer disc
El viatge on va descobrir que la música també pot pujar muntanyes
M.V.D.
Elisa Mas fa més d’una dècada que canta, però no havia publicat mai cap cançó pròpia. Durant anys va recórrer escenaris fent versions amb diverses formacions, combinant la música amb altres feines i explorant formats com el «Yoga & Music Experience», on unia música en directe i natura en entorns oberts i sense escenari. Abans d’atrevir-se amb les seves pròpies cançons, havia tingut composicions guardades al calaix durant anys, esperant el moment o l’impuls adequat.
El punt d’inflexió arriba el març del 2024, quan puja el Kilimanjaro com a guia d’una amiga cega dins d’un grup amb persones invidents. No sabia que aquell viatge acabaria sent un abans i un després. Explica que la intensitat del trajecte —les hores caminant, el silenci, la confiança absoluta— li va obrir un canal creatiu inesperat. A l’avió de tornada, extenuada però molt desperta, acaba escrivint Wings, la seva primera cançó pròpia, sense haver-ho planificat.
Tres mesos després hi torna. El Parc Nacional del Kilimanjaro li proposa fer una cançó inspirada en la muntanya i Mas accepta immediatament. Enregistra música amb músics locals i infants d’Arusha i roda els videoclips als peus del Kili. El 2025 hi fa un tercer viatge per acabar l’EP i gravar el videoclip d’8000 Stars, en una experiència que també desperta l’interès de ràdios i televisions de Tanzània, que la conviden a explicar la seva història.
Paral·lelament, el projecte Mountains of Music, que lidera al costat de Landry Riba, porta la seva música als refugis d’alta muntanya del Pirineu i d’Andorra. Hi arriba caminant, literalment amb els instruments a l’esquena, i compartint vetllades on el públic no hi va a consumir música, sinó a viure-la.
Són espais sense cobertura, sense pressa, on la gent hi dorm i hi comparteix taula abans del concert. Mas explica que és allà on sent que la música recupera el seu sentit més essencial.
