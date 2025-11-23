Opinió
Els clubs de futbol volen ser més que futbol
Apollo Sports Capital (ASC) ha fet saltar la banca del futbol amb la compra del 57,5% de l’Atlètic de Madrid per 1.440 milions d’euros. La filial d’una de les grans gestores de fons del món, amb una valoració en borsa de 64.000 milions, ha taxat l’entitat madrilenya en 2.504 milions. Aquesta xifra situa l’Atlètic per sobre del club de futbol cotitzat amb més valor, el Manchester United, que val 2.314 milions d’euros al tipus de canvi actual respecte al dòlar. Molt per darrere està la Juventus de Torí, amb una valoració de mil milions.
L’United, que va arribar a ser el millor club del món a finals dels anys 90, ha perdut la seva esplendor. La seva última Champions és de la temporada 2007-2008 i la seva última Premier, la Lliga anglesa, de la del 2012-2013. Per ingressos (770 milions), està per darrere del Reial Madrid (1.045), el Manchester City (837) i el PSG (806), segons l’últim informe publicat per Deloitte sobre la temporada 2023-2024. L’Atlètic va ingressar 409 milions.
Tal com expliquen aquesta setmana en ‘actius’ Gabriel Santamarina y Pablo Gallén, en la inversió d’Apollo hi ha moltes més raons que les futbolístiques. Hi ha un projecte immobiliari i d’oci, incloent un poliesportiu. En el futur no es descarta que Apollo pugui decidir treure a borsa el club o la part d’ell dedicada al negoci no exclusivament futbolístic.
Això és el que ha fet el Cadis, que actualment ocupa la sisena posició en la segona categoria del futbol espanyol. L’equip gadità ha llançat a cotitzar el mercat nord-americà Nasdaq el seu filial Nomadar, que vol desenvolupar un projecte immobiliari, d’oci i tecnològic en uns terrenys de 110.000 metres quadrats ubicats en El Puerto de Santa María. El valor actual de Nomadar és de 130 milions.
Especular sobre la valoració dels clubs de futbol és un divertiment de consultors i analistes diversos que als periodistes ens agrada reproduir. La revista Forbes va publicar el maig passat el seu particular rànquing de valoracions futbolístiques. Liderava el Reial Madrid amb 5.800 milions d’euros, seguit de l’United amb 5.700 (més del doble de la capitalització que marca la bossa) i el FC Barcelona amb 5.000 milions. En aquest mateix rànquing, el Atlético estava valorat en 1.500 milions, mil menys que la taxació d’Apollo.
¿Llavors quin és el valor correcte en un negoci que és més que futbol? En el cas de l’Atlètic, els analistes d’Apollo bé hauran analitzat les expectatives d’ingressos i flux de resultats, tant futbolístiques com que no ho són. Fins i tot que el fondo nord-americà, junt amb la resta dels socis, no decideixin què fer amb la seva participació, no se sabrà l’evolució del valor. Mentrestant, al seguidor atlètic només li importa aconseguir algun títol.
Estimacions similars va realitzar en el seu moment Goldman Sachs per convèncer una vintena d’inversors que compressin 1.500 milions en deute emès pel Barça. Deute necessari per finançar el nou complex blaugrana i salvar el club del daltabaix econòmic en el que es trobava i que posava en perill la seva estabilitat patrimonial.
L’Atlètic, societat anònima, no pot comparar-se amb Reial Madrid ni el FC Barcelona. Aquests, com associacions esportives privades, són propietat dels seus socis (en teoria) i sense ànim de lucre, no poden vendre’s a fons ni accionistes diversos ni poden sortir a borsa. Això no impedeix que tots dos utilitzin i puguin utilitzar diversos artefactes financers -ara els anomenen palanques- per generar ingressos financers més enllà del futbol.
Florentino Pérez president del Reial Madrid, va assenyalar en l’assemblea general de socis de novembre de 2024 que el valor del club blanc superava els 10.000 milions. Joan Laporta, president del FC Barcelona, no s’ha cenyit mai a cap xifra; però sí ha esmentat que el valor del club és molt més gran que el merament comptable. Per començar, aquí s’inclou el valor virtual de les estrelles futbolísticas, els ingressos derivats dels esperats triomfs futbolístics i tots els negocis complementaris. Des de concerts -en el cas del Bernabéu, suspesos temporalment fins que no s’arreglin les molèsties causades als veïns- i esdeveniments hasta els ingressos procedents del complex d’oci que s’instal·larà en l’Espai Barça. Amb un any de retard, finalment l’entitat blaugrana tornarà a jugar en el renovat Camp Nou construït per l’empresa turca Limak.
Els estudis i intents -Barça Mitjana- que ha fet el FC Barcelona per treure alguna pota del seu negoci a borsa no han prosperat. Si fos necessari tornar a intentar-ho, sempre que fos una operació comprensible i nítida per als socis, es faria. I sempre amb el vistiplau del guardià dels números: Goldman Sachs.
