Amb les garrofes
De l’aigua a la llum
Israel ha desenvolupat una innovació que genera electricitat aprofitant la pressió natural de l’aigua que circula dins de les canonades. L’excés de pressió d’aquesta aigua es malgasta mitjançant vàlvules mecàniques. La tecnologia israelita substitueix aquestes vàlvules per mini turbines dins de la canonada que accionen un generador que produeix electricitat neta i renovable. Aquest sistema no atura ni alenteix el subministrament d’aigua i, per això, el moviment diari de l’aigua és una font d’energia verda sense construir grans preses o centrals elèctriques.
A Califòrnia, el Districte Municipal de Serveis Públics de l’East Bay (EBMUD) és una empresa de serveis públics que proporciona el subministrament d’aigua des de les Sierras, que flueix per gravetat fins a les plantes de tractament d’aigua a l’East Bay. Des d’allà es connecten amb els habitatges amb una xarxa de canonades de 6.200 quilòmetres de llargada. EBMUD té l’objectiu de ser neutre en carboni el 2030, mitjançant una combinació d’estratègies com la generació d’electricitat hidroelèctrica, solar i biogàs.
Dins d’aquest objectiu també han posat en marxa un sistema de recuperació d’energia HydroXS que és una microturbina hidroelèctrica acoblada a una vàlvula de control que pren l’excés de pressió i el converteix en energia renovable neta. De fet, la innovació permet capturar l’energia que normalment s’hauria cremat com a fricció i els permet reduir la pressió. El projecte permet generar electricitat i compensar una part dels costos operatius, reduir els gasos d’efecte hivernacle i obtenir un sistema com Inpipe Energy que és més silenciós que la instal·lació tradicional. Aquesta tecnologia de control intel·ligent permet la recopilació de dades en temps real per a una verificació molt millorada de la xarxa. A diferència de les solucions microhidràuliques alternatives dissenyades a mida, HydroXS és un producte complet, estandarditzat i clau en mà amb eines avançades de gestió de dades en instal·lacions d’aigua potable o aigües residuals.
Més a prop de casa, Aigües Manresa ha anunciat, fa poc, que amb una inversió de 2.763.560,44 € continuarà millorant les infraestructures de subministrament d’aigua potable, sanejament, eficiència energètica i sostenibilitat a Manresa i altres municipis de l’àmbit comarcal. Les actuacions se centren principalment en tres sectors: renovació i millora de la xarxa d’aigua potable, implementació d’energies renovables i infraestructures de sanejament, amb diverses intervencions destacades. Entre aquestes m’ha cridat l’atenció aquella que, seguint la sintonia dels casos israelita i californià, pretén substituir el sistema de cogeneració de gas natural, per un sistema de geotèrmia, aerotèrmia i hidrotèrmia, que permetrà un estalvi energètic i una reducció de les emissions de CO₂.
La proposta presentada, i que ha obtingut la segona millor puntuació en la resolució de la subvenció que ha obtingut, combina energia provinent de l’aerotèrmia, la geotèrmia i la hidrotèrmia. En aquest últim cas, i com a proposta innovadora, s’aprofitarà l’escalfor provinent de les aigües residuals que circulen pel torrent de Sant Ignasi per convertir-la en escalfor per a la instal·lació. Aquest projecte suposarà una reducció del 45% dels costos energètics de la instal·lació, i una reducció del 55% d’emissions de CO2 a l’ambient, 589,64 tCO2 /any. Aprofitar la temperatura relativa de l’aigua residual per escalfar o refredar a menor cost l’aigua o l’atmosfera de les piscines és una bona innovació.
Sense posar-me on no em toca, espero que la col·laboració d’Aigües de Manresa amb el CATALAN WATER PARTNERSHIP, creat el 2008, s’incrementi. El clúster és una associació estratègica sense ànim de lucre, formada per empreses i centres de coneixement que operen en el sector de l’ús sostenible de l’aigua, que té la missió de millorar la competitivitat global dels seus associats. 171 socis, amb més de 5.000m de facturació conjunta, més de 20 projectes anuals i més de 40 jornades i activitats anuals. https://cwp.cat/ . A l’ensems, tenint en compte que Aigües de Manresa ha rebut l’encàrrec de liderar la transformació energètica a la comarca, caldria prendre bona nota de les innovacions rupturistes de Califòrnia i Israel i mirar-les d’incorporar. La potencialitat hi existeix.
L’aigua esdevé, més enllà d’essencial per a la vida humana i per a l’agroramaderia, un potencial vector energètic per l’hidrotèrmia, la micro hidroelèctrica i en alguns projectes de geotèrmia. Aquesta entitat comunalista d’origen medieval, com Aigües de Manresa, segur que continuarà apostant per a l’adequació a les noves possibilitats en benefici del bé comú. En aquest sentit, potser seria interessant que aprofitant l’anual i singular festa de la Llum i l’aigua de Manresa, se’ns presentés als ciutadans com avança la millora del servei de les aigües o les novetats en la impulsió de l’energia i de l’aprofitament energètic de l’aigua. En formats pedagògics i a peu de carrer. S’ho mereixen la gent d’Aigües i ens ho mereixem els ciutadans.
