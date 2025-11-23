Lletres de canvi
L’energia jove que impulsa el teixit empresarial
El cap de setmana passat es va publicar en aquest mateix mitjà el reportatge «Energia renovada per al motor econòmic», que em va fer pensar, i molt, en un altre motor menys visible però igualment potent: el jovent empresari.
No parlem només de noves empreses, sinó d’una generació que transforma el territori, aporta innovació i crea oportunitats de futur. Aquells que, en el seu dia, vam ser emprenedors o relleu generacional, ja comencem a tenir una edat i constatem que darrere nostre hi ha un ampli col·lectiu de joves que vol continuar apostant pel teixit empresarial. És una molt bona notícia. A més, molts d’ells s’involucren activament en entitats que treballen pel territori, en projectes socials i en iniciatives associatives. Aquest compromís m’agrada i demostra que els valors de servei a la comunitat perduraran en les generacions futures.
A la Catalunya central, el teixit empresarial viu un procés constant de renovació. Cada vegada hi ha més joves emprenedors que assumeixen riscos, lideren projectes innovadors i aposten per models més sostenibles. Aquesta generació no vol només generar beneficis; vol deixar un impacte positiu.
Relacionar la idea d’«energia renovada» amb el motor econòmic no és només una metàfora. Els joves emprenedors impulsen iniciatives sostenibles, innoven amb noves tecnologies i exploren oportunitats en tota classe de sectors.
Ara bé, aquesta energia no es desplega sola. El jovent empresari afronta barreres reals: accés limitat al finançament i dificultats per consolidar-se en un mercat sovint dominat per actors més grans. També hi ha el repte de retenir talent: si perceben poques oportunitats locals, marxen cap a altres territoris, i amb ells marxa també l’energia i la innovació que podrien impulsar l’economia de les nostres comarques.
És necessari que administracions i empreses consolidades fem una aposta decidida per aquests projectes. Finançament, formació, acompanyament i incentius clars poden transformar aquesta energia en un motor real i sostenible. No parlem només de relleu generacional, sinó d’una oportunitat per redefinir l’economia local i preparar-la per als reptes del futur.
El titular del Regió7 pot ser més que un eslògan: pot ser una realitat tangible. Reconeixem el valor del jovent empresari i donem-los el suport que mereixen. Ells són energia viva i transformadora; amb ells, la nostra economia pot recarregar-se i avançar cap a un futur més innovador, sostenible i pròsper.
