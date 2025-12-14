Lletres de canvi
La IA entra amb força a l’enginyeria!
A punt de tancar l’any, i fent una mirada retrospectiva a les activitats, actes i serveis impulsats pel nostre col·legi professional al llarg del 2025, n’hi ha un que destaca clarament per sobre de la resta: la formació en intel·ligència artificial aplicada a l’enginyeria. Uns cursos que han tingut una acollida excepcional i han registrat una elevada participació de companyes i companys enginyers col·legiats, evidenciant l’interès creixent del sector per aquesta tecnologia.
La intel·ligència artificial ja forma part del nostre dia a dia i ha arribat a tots els àmbits de la societat. L’enginyeria no en pot quedar al marge. Cal conèixer-la, saber utilitzar-la i, sobretot, fer-ne un ús responsable i professional si no volem quedar enrere i perdre competitivitat en un entorn cada vegada més exigent i globalitzat.
Quan es parla d’IA aplicada a l’enginyeria, sovint es pensa únicament en l’ús més visible, com el tractament de textos o imatges. Tanmateix, les seves possibilitats van molt més enllà, lluny de la idea simplista de “robots que ho fan tots sols”. La realitat és que la IA permet eliminar feina repetitiva, reduir errors i millorar enormement la presa de decisions.
Tasques que fins fa poc requerien hores o dies de dedicació manual —com la revisió de plànols, memòries tècniques o pressupostos— poden ser analitzades en minuts, detectant inconsistències o desviacions que podrien passar desapercebudes a l’ull humà. La IA és especialment eficient en la detecció de patrons i anomalies.
En l’àmbit de les instal·lacions, per exemple, pot alertar d’una línia elèctrica infradimensionada o d’un consum que no concorda amb l’ús previst. Mitjançant l’anàlisi de dades de sensors, vibracions, temperatures o consums energètics, és capaç de predir necessitats de manteniment o anticipar possibles avaries abans que es produeixin, cosa que permet una intervenció preventiva que redueix costos i interrupcions.
També té un paper clau en l’optimització energètica: regulant climatització, il·luminació o ventilació per reduir el consum sense perdre confort ni capacitat productiva, assolint nivells d’eficiència energètica i ambiental que, d’altra manera, serien difícils d’aconseguir.
En processos de disseny, la IA pot analitzar centenars de combinacions en molt poc temps i proposar les opcions més eficients, optimitzant recorreguts, fluxos, logística o distribucions segons les prioritats definides pel professional.
Finalment, afegiria que, la intel·ligència artificial esdevé un suport de gran valor per a la presa de decisions. Davant dilemes habituals com optar per una instal·lació fotovoltaica o per geotèrmia, pot analitzar de manera objectiva la inversió, el retorn econòmic, l’ús real de l’edifici, la climatologia, el perfil de consum o qualsevol altra variable que l’enginyer consideri rellevant, presentant escenaris clars i comparables en qüestió de minuts.
Tot plegat ens porta a una conclusió clara: la intel·ligència artificial no substitueix l’enginyer, sinó que el fa més àgil, més precís i més eficient. El criteri, l’experiència i la responsabilitat professional continuen essent insubstituïbles; la IA, simplement, esdevé una nova eina al servei de l’enginyeria i del progrés de la nostra societat.
