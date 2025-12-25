Maria Lluïsa Goset, de 99 anys, va canviar Barcelona per la Cerdanya pel fill: "Internet està bé, però ha fet malbé la joventut"
Maria Lluïsa Goset ja venia a Bellver de Cerdanya perquè el seu fill hi vivia. Per tenir una vida més propera a la família va viure a casa d'ell i ara ho fa a la residència Sant Roc perquè el fill també es fa gran. Afronta aquests anys de vellesa «bé i malament, perquè tan sols tinc una germana ja que el meu germà es va morir. Aquests dies els porto una mica així així».
A la seva edat un dels factors més difícils de portar és que es van morint familiars i amis i tot l’entorn va canviant, ja no és el que era durant la joventut. Amb tot, la vida se centra en el dia a dia: «normalment estic bé, aquí amb els companys de la Residència i anant aguantant. La vida ha canviat molt. Aquí em veig avorrida, per molt que ens vulguin distreure, que ho fan, et sents una mica avorrida».
Pel que fa a la societat d’avui, la Lluïsa diu que «pel poc que veig a la televisió, ho trobo malament, cada dia està tot més complicat. Això d’internet està molt bé, però també ha fet malbé el jovent, amb el telèfon a la ma».
