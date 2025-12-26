Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: "La meitat dels joves no vol treballar"
Joan Capdevila va néixer a Queixans i ara viu a la Residència Sant Roc de Bellver de Cerdanya. Ofereix un relat enèrgic i amb un cert pessimisme respecte el que ha viscut a la seva Cerdanya rural i la realitat mundia actual: «el món d’avui el veig malament, hi haurà un joc de garrotades que s’emportarà molta gent. Els països no s’entenen i tot s’embolicarà. Així ho veig tot. Hi ha aquests països amb guerres com ara a Israel i Gaza i a l’Irak. No acabarà be això».
Pel que fa a les relacions humanes d’avui, en Joan Capdevila planteja un futur incert: «la societat d’avui la veig malament pels joves, encara ho passaran pitjor del que ho vam passar nosaltres. Avui en dia els joves no volen treballar. I això que de feina n’hi ha, però la meitat no ho vol. Jo mai he estat a l’atur. Ara hi ha massa avanços. La maquinària ha mort el treballador. Abans en una casa de pagès hi havia quatre mossos, ara amb un tractor es fa tot. Abans, quan jo era jove, es feia més comunitat, es vivia més en grup i entre tots es feia la feina que calia cada vegada».
