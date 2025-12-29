Enriqueta Meya, nascuda fa 100 anys a Puigcerdà: "Vam tenir una infantesa molt dura amb la guerra"
L’Enriqueta Meya te dies de tot. Amb certa dificultat per parlar, explica com se sent. El discurs li marxa de seguida cap a records importants de la seva vida. Els que la van marcar: «tinc dies més bons, que em trobo be i altres que no estic tant be. Vaig néixer a Vilallobent, al Mas Bertranet, una mica apartat. Aquest món el veig també més be i més malament segons el què. Nosaltres de petits ho vam passar molt malament, ens van treure de casa. Érem set germans i els dos grans, que havien d’anar a la guerra, van passar a França. Érem pagesos i els pares van haver d’anar a Barcelona. Jo vaig anar amb els padrins a Ventajola, allà vem passar la guerra.»
No es pensava arribar a tant gran: «aviat en faré 101, no m’ho havia imaginat mai fer tants anys. No ho visc gaire be, anar fent. No tinc gaire il·lusions, el que hagi de venir que vingui. La il·lusió és quan ve la família a veure’m. El meu fill ve pràcticament cada dia. Això ja està be. Així vaig passant la vida.»
