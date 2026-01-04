Opinió
Els protagonistes més esperats per al 2026
Després de tres anys consecutius de creixement en tots els àmbits, la gran empresa espanyola s’enfronta al 2026 amb l’expectativa de mantenir el mateix rumb. Conservadors i previsibles, les 20 empreses i grups no financers amb una xifra de negocis superior als 10.000 milions d’euros anuals poden dividir-se en cinc grans cercles i una excepció: energia, telecomunicacions, distribució, construcció i banca. ¿I l’excepció? La Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE), que el 2024 va facturar 10.396 milions d’euros, dels quals 3.191 van anar a parar el Tresor públic.
La majoria de les empreses líders actuals ja existien abans que morís el dictador el 1975. Algunes eren propietat del papa i la mama Estat. La democràcia en va anar privatitzant algunes (és el cas de Repsol i Telefónica), d’altres són resultat de fusions i absorcions (Iberdrola) i d’altres es van anar venent totalment o parcialment a accionistes externs, com va passar amb Seat (Volkswagen) i Endesa (Enel). Entre les que conserven l’edat predemocràtica, Acciona (família Entrecanales), Ferrovial (família Del Pino) i El Corte Inglés (Fundació Areces i família Álvarez) mantenen l’estirp original.
Amb la democràcia es van desenvolupar tres grans grups més, fruit de la visió de tres empresaris: Amancio Ortega, Juan Roig i Florentino Pérez. Cada un amb un estil marcat i una estratègia molt personalitzada van desenvolupar tres gegants. A través de Zara, Ortega va crear el hòlding espanyol de més valor en borsa, Inditex (175.000 milions), barrejant indústria tèxtil amb moda i distribució. Roig ha convertit Mercadona en la primera cadena de supermercats espanyola, amb un 27,5% de quota. Pérez, més conegut popularment com a president del Reial Madrid, va anar sumant constructores a un projecte que s’ha acabat convertint en ACS, en el qual és el primer accionista amb un 14,5% del capital.
En el sector financer es poden equiparar a aquestes empreses tres bancs i una companyia d’assegurances. El Santander va passar de ser el més petit entre els grans bancs espanyols a ser el més gran dins de la Unió Europea per valor en borsa (150.000 milions) gràcies a les seves adquisicions. El BBVA actual també és fruit de diverses fusions i absorcions, igual que CaixaBank, que es va enfilar com a primer banc d’Espanya quan va absorbir Bankia. Pel que fa a les assegurances, Mapfre lidera el mercat nacional.
Fixem-nos en una altra peculiaritat espanyola: darrere d’algunes d’aquestes empreses i bancs (ACS, Telefónica, Naturgy i Caixabank) hi ha un comú denominador com a accionista: la Fundació La Caixa a través del seu instrument inversor Criteria.
Si l’opa fallida del BBVA sobre el Sabadell va ser l’element més significatiu de l’Espanya financera del 2025, aquest any comença amb la mirada fixada en el pròxim moviment del sector financer. Aquesta vegada, amb l’aposta també transnacional, empesa per l’ànsia que té la Comissió Europea de crear campions dins de la UE en sectors estratègics a escala mundial.
En el sector de les telecomunicacions, la que va arribar a ser primera empresa espanyola per capitalització en el canvi de segle, Telefónica, segueix a les travesses per desenvolupar noves operacions corporatives després d’haver anunciat una reducció de plantilla.
Les companyies energètiques viuran pendents de la seva expansió exterior (Iberdrola als EUA i el Regne Unit) i de pròxims moviments accionarials (Naturgy).
El creixement orgànic continuarà definint Inditex i Mercadona, mentre que el nou canvi en la cúpula d’El Corte Inglés establirà el debat sobre el futur del projecte multimarca dels grans magatzems.
Per sota dels gegants amb més de 10.000 milions de vendes, la gran Espanya corporativa entra al 2026 amb un ull posat en la consolidació del sector de la defensa, amb l’impuls per part de l’Estat a través de la seva participació en Indra. L’augment o l’entrada de l’Estat en la participació de companyies podria seguir el 2026 per mirar de fer front a la competència de fons sobirans.
Actius comença l’any analitzant quines poden ser les empreses protagonistes del 2026 que poden absorbir més fàcilment els titulars. Les defineix el volum de negoci i la transcendència pública, en el cas de marques reconegudes per tothom com Talgo. Juntament amb elles i al llarg de tot l’any, segur que apareixeran nous protagonistes en punts geogràfics molt diversos. El teixit empresarial espanyol viurà pendent de l’evolució macroeconòmica, de la necessitat de créixer en mercats exteriors, del manteniment de la transformació tecnològica i de la capacitat d’adaptar-se a fets geopolítics de conseqüències avui impredictibles. Així s’ha adaptat en el passat i ho seguirà fent aquest 2026 que acabem de començar. Profecies? Les justes.
