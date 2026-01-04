Amb les garrofes
Què ens espera el 2026
Per besllumar cap on poden avançar els elements més trencadors en positiu per a l’any 2026, potser cal conèixer aquells que ho han estat l’any 2025. L’agència Acció, un cop més, és un instrument d’impuls i d’anticipació en molts camps. El seu programa ‘Catalonia Exponential Leaders’ serveix per a classificar de les 200 empreses candidates, aquelles 10 que es considera que han proposat la innovació més trencadora. És un reconeixement a les empreses més disruptives.
En un informe elaborat sobre els resultats d’enguany es repassa el paper de les 10 seleccionades: 4Blue Tech, Admit Therapeutics, Estabanell, Vegga (de MatHolding), Protofy.xyz, Sequentia, Sycai Medical, Casa Batlló, UniSCool i Yplasma. Totes les empreses han practicat la innovació disruptiva, basada en la creació de nous productes, serveis o models de negoci que deixen obsolet el que s’estava fent fins al moment, i que aconsegueixen un canvi d’hàbit dels consumidors.
I solen aplicar tecnologies emergents per generar solucions reals, impulsar el canvi i liderar la transformació. Enguany, les empreses destaquen per la utilització de tecnologies com la intel·ligència artificial, les immersives, les bateries, la supercomputació, la internet de les coses o aquelles relacionades amb l’energia neta, entre d’altres.
Segons l’informe d’Acció, els nous models empresarials excel·leixen en cinc funcions crítiques: Capturar: generen valor a l’inici del flux (CO2, calor o residus) amb el repte de certificar la captura; augmentar: aporten valor a fluxos existents enriquint la informació i millorant l’experiència de l’usuari (imatges, proves, etc.); computar: generen valor processant dades amb xips més potents i eficients, amb menor consum i mitjançant la interoperabilitat; actuar: produeixen valor controlant dispositius connectats en un context definit (fàbriques, explotacions agraïres o espais expositius) per maximitzar el seu rendiment; i orquestrar: optimitzen l’ús i la disponibilitat d’elements no controlats directament (energia renovable, vehicles compartits o logística), amb el repte d’anticipar la demanda.
Aquesta seria una pinzellada, segons Acció, d’on han despuntat el 2025, i segurament despuntaran el 2026, les innovacions disruptives a Catalunya.
Estan en una certa sintonia amb les novetats que hi ha hagut al món, molt focalitzades en l’ús de la intel·ligència artificial. La IA Generativa que està revolucionant el com interactuem amb la tecnologia. La IA en Ciberseguretat que detecta i preveu amenaces cibernètiques. La Robòtica Autònoma que transforma la indústria, la logística i la sanitat, amb robots capaços d’aprendre i adaptar-se. L’Energia Nuclear Avançada, com els petits reactors nuclears, com els SMR (Small Modular Reactors). La computació quàntica que revolucionarà la forma en què processem la informació.
La Biotecnologia i la Genòmica amb l’edició genètica i la medicina personalitzada com a fruit. La tecnologia 5G per a les connexions més ràpides i segures, habilitant aplicacions com la realitat augmentada i la IoT (Internet de les Coses). Les Energies Renovables que acceleraran la transició cap a energies més sostenibles, com la solar i l’eòlica.
Els Vehicles Elèctrics i Autònoms que transformaran la mobilitat. I la realitat augmentada i virtual que estan canviant la forma en què interactuem amb la informació i l’entorn.
El 2025, també ha significat una llista d’avenços científics. Per citar-ne alguns, que diverses fonts han enumerat, ens trobem a l’àrea de medicina i salut: s’ha aconseguit la primera teràpia genètica personalitzada per a un pacient amb una malaltia genètica rara; s’ha desenvolupat un test de sang que detecta el càncer de pàncrees amb un 85% d’eficàcia; s’ha elaborat la primera vacuna contra la gonorrea, amb un 30-40% d’eficàcia; s’ha descobert un nou mecanisme de regulació genètica que podria haver influït en l’evolució humana.
En el camp de l’astronomia i l’espai: s’ha descobert la galàxia més llunyana mai vista, a 13.400 milions d’anys llum de la Terra; s’ha superat el nombre de 6.000 exoplanetes confirmats; s’han descobert 128 nous satèl·lits de Saturn, elevant el total a 274; s’han trobat indicis de vida a l’asteroide Bennu; s’ha descobert que l’oxigen va aparèixer a l’univers molt abans del que es pensava.
En informàtica, s’ha aconseguit un avenç en la computació quàntica amb la creació d’un xip quàntic més estable; i s’ha desenvolupat un xip d’IA més petit que un gra de sal, capaç de processar imatges a la velocitat de la llum.
Quan es fan les llistes d’innovacions o descobriments sempre ens hem de preguntar quan trigaran a arribar a influir en la vida quotidiana de la gent. Quina minoria del planeta en gaudirà primer. Quins són els avenços amb més repercussió social immediata. O quins dels invents podran ser utilitzats en contra de la majoria i explotats per les grans corporacions internacionals.
Ens podem fer aquestes preguntes perquè, sempre, qualsevol canvi sol tenir dues cares. Caldrà estar amatents per a què s’imposi el vessant positiu.
