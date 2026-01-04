Aula d’economia i empresa FUB-UManresa
Les patologies del poder
Hem començat el nou any 2026 amb els habituals desitjos de pau. Paraules carregades de bona voluntat, però també de xerrameca buida, que contrasten amb una realitat internacional persistentment convulsa. La guerra a Ucraïna continua sense una sortida clara, la Xina incrementa la pressió militar sobre Taiwan després de maniobres amb foc real, i els Estats Units tornen a exhibir a Veneçuela una política exterior agressiva sota la màxima de la pau a través de la força. El món sembla, un cop més, presoner d’una lògica de confrontació.
Els líders polítics, però també socials i empresarials, repeteixen que el poder genera seguretat. Que davant l’absència d’una autoritat global efectiva, els estats haurien d’acumular capacitat militar i fortalesa econòmica per garantir la seva supervivència. Aquesta idea ha orientat durant segles l’estratègia de les grans potències i continua sent el fonament explícit de moltes decisions actuals, tant a Washington com a Pequín o Moscou.
Tanmateix, aquesta visió no és exacta. La seguretat no és només una realitat material mesurable en unitats militars o pressupostos de defensa; és també una percepció psicològica. Els estats no busquen únicament la seguretat de l’administrat, sinó la de l’administrador, això és, sentir-se segurs ells mateixos. I aquí emergeix una paradoxa inquietant: l’acumulació de poder no redueix necessàriament la inseguretat, sinó que sovint l’amplifica.
Sabem de manera contrastada que el poder corromp i el poder absolut corromp absolutament. El poder altera la manera com les persones interpreten la realitat: fomenta la desconfiança, simplifica el món en termes maniqueus i afavoreix decisions impulsives. Els dirigents que se senten poderosos tendeixen a confiar menys en l’anàlisi racional i més en intuïcions, estereotips i percepcions subjectives d’amenaça. El resultat és una visió del món més hostil i menys matisada.
Aquest mecanisme pot explicar-se, en bona mesura, a través del que s’ha anomenat la síndrome d’Hybris (o Hubris), una patologia vinculada a l’exercici prolongat del poder. Els seus símptomes són ben coneguts: pèrdua del sentit de la realitat, sensació d’omnipotència, intolerància a la contradicció, supèrbia, ego sobredimensionat, exageració del propi paper històric, accions desmesurades i arbitràries que no es corresponen amb la realitat objectiva, obsessió per la pròpia imatge i abús de poder.
No es tracta només d’una metàfora literària. La síndrome d’Hybris descriu una alteració real del judici, especialment freqüent en líders que acumulen poder sense contrapesos efectius. És revelador l’origen del terme: prové de l’antiga Grècia, on la hybris designava la desmesura de l’heroi tràgic que, enlluernat pel seu èxit, s’atrevia a equiparar-se als déus. Aquesta ascensió il·limitada sempre trobava un fre inevitable: Nèmesi, la deessa de la venjança i de l’ordre, que restablia l’equilibri mitjançant la caiguda del poderós. La lliçó era clara: la desmesura induïda pel poder condueix inexorablement a conseqüències desastroses.
Traslladada a la política internacional, la síndrome d’Hybris ajuda a entendre per què les grans potències, lluny de sentir-se tranquil·les, esdevenen més porugues i agressives a mesura que creix el seu poder. El dirigent afectat per l’Hybris no interpreta la realitat tal com és, sinó tal com confirma la seva pròpia grandesa i els seus temors. Qualsevol acció de l’altre es percep com una amenaça intolerable, qualsevol concessió com una feblesa inadmissible.
Els exemples històrics són molt clars. Els Estats Units, quan eren una república jove i feble a finals del segle XVIII, van optar majoritàriament per la prudència diplomàtica. George Washington tractava amb respecte els líders de les comunitats indígenes índies i rebia amb igual dignitat els emissaris europeus. En canvi, a mesura que els EUA es van convertir en una superpotència sense rivals, la seva política exterior va esdevenir progressivament més intervencionista i agressiva. Al llarg del segle XIX exterminaran les tribus índies sense cap escrúpol moral. Després de la Segona Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la teoria del dòmino —si cau una fitxa cauran totes—, la guerra del Vietnam o la invasió d’Iraq responen menys a amenaces reals que a una percepció hipertrofiada del perill, pròpia d’un poder convençut que no pot permetre’s cap ombra d’incertesa.
Rússia i la Xina mostren patrons similars. Moscou, tot i no ser ja una superpotència global, combina una capacitat militar significativa amb una profunda sensació d’encerclament i amenaça, especialment respecte d’Ucraïna i l’OTAN. Pequín, després d’un ascens econòmic i militar espectacular, tampoc no ha assolit la serenor estratègica: purgues internes, repressió de minories i una obsessió creixent per la influència occidental revelen una inseguretat estructural alimentada pel mateix poder.
En els inicis del 2026, pensar la pau exigeix qüestionar el dogma segons el qual més poder equival automàticament a més seguretat. La síndrome d’Hybris ens recorda que el poder, si no és moderat per institucions, deliberació i autocontenció, pot deformar la percepció de la realitat i conduir a decisions tràgiques. No es tracta de renunciar a la defensa ni d’ignorar els riscos reals, sinó d’assumir que la pau requereix també humilitat política.
Una lliçó valuosa per al nou any que comença pot ser aquesta: la seguretat duradora no neix de la desmesura, sinó de la capacitat dels poderosos de pensar i actuar amb la prudència de qui sap que no és un déu. I que la Nèmesi, tard o d’hora, sempre arriba.
- Supervivent de l'incendi a l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana: 'Una bengala va incendiar el sostre i tothom cridava
- Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Un helicòpter del SEM pateix un 'incident' amb un cablejat elèctric quan es dirigia a atendre un ciclista atropellat
- Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
- El Dakar arrenca dissabte amb una rebaixa de més de la meitat de participants de la regió central