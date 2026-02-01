Lletres de canvi
«La diversitat fa millor l’enginyeria»
Permeteu-me que comenci avui l’article comentat el meu recent nomenament com a president de la METGEC, que és la Mesa de les Enginyeries Tècniques i de Graus en Enginyeria de Catalunya. Una entitat sense ànim de lucre que agrupa 13 corporacions que representen uns 15.000 professionals de l’enginyeria.
La METGEC és una aliança inèdita que aplega diferents col·legis i professionals, però amb interessos comuns. Està formada per enginyers tècnics industrials, informàtics, de telecomunicacions, de mines i energia, d’obres públiques, aeronàutics, agrícoles i forestals, units amb el propòsit de sumar forces i per buscar sinergies davant la societat, l’Administració, el món empresarial, etc.
A tots ens va semblar que una professió unida és una professió més forta.
Té diversos objectius, que ja us els podeu imaginar, però em vull centrar en un que compartim la majoria dels col·legis professionals anomenats, i que és el de trencar les barreres de gènere en l’Enginyeria.
Tot i que les dones representen el 54% dels estudiants universitaris a l’Estat espanyol, en el nostre col·legi per exemple, només tenim un 12% d´Enginyeres Col·legiades vers al 88% restant d´ homes Enginyers col·legiats. Aquesta desproporció és un dels reptes que volem treballar. Ho farem també amb un acte al mes de setembre a la nostra ciutat de Manresa, que intentarà reflexionar i aportar propostes per atreure i potenciar el talent femení en l’enginyeria i a la tecnologia en general.
Actualment, l’enginyeria té un paper fonamental en el desenvolupament de la societat. Per aquest motiu, la manera com es formen els equips de treball és clau per obtenir bons resultats. Diversos estudis i experiències professionals demostren que els equips formats per enginyers homes i enginyeres dones són més eficients, equilibrats i, en definitiva, més competents que aquells formats només per persones d’un sol gènere.
En primer lloc, els equips mixtos aporten una diversitat més elevada de punts de vista. Cada persona interpreta els problemes segons les seves experiències i maneres de pensar.
A més, aquesta diversitat millora la presa de decisions. Quan hi ha opinions diferents, les propostes es discuteixen amb més profunditat i es redueixen els errors.
Un altre aspecte important és la innovació. La creativitat augmenta quan es combinen maneres diferents de pensar.
També cal destacar l’equilibri entre competències tècniques i habilitats socials. En un projecte, no només és important saber programar o calcular, sinó també comunicar-se bé, organitzar tasques i treballar en equip.
La comunicació interna també millora en equips mixtos. La presència de diferents estils comunicatius ajuda a evitar conflictes i facilita l’entesa.
D’altra banda, la tecnologia està pensada per a tota la societat, no només per a una part. Quan els equips són diversos, els productes resultants solen ser més inclusius.
A més, els equips formats per un sol gènere poden caure més fàcilment en el que s’anomena «pensament únic», és a dir, acceptar idees sense qüestionar-les prou. En canvi, els equips mixtos fomenten el debat i l’anàlisi crítica.
Finalment, els equips equilibrats solen generar un millor clima laboral. Quan hi ha respecte, col·laboració i diversitat, les persones se senten més motivades i compromeses amb el projecte, fet que es tradueix en millors resultats a llarg termini.
En conclusió, els equips d’enginyeria formats per homes i dones són més complets, eficients i preparats per afrontar els reptes actuals. La diversitat no és només una qüestió d’igualtat, sinó una eina essencial per millorar la qualitat, la innovació i l’impacte de la feina enginyera. Però ens trobem que avui no podem aconseguir aquest equilibri, i per això hem de treballar per donar-li la volta, i és el que farem tant a la METGEC com al nostre Col·legi Professional.
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- Mor un motorista en un accident de trànsit a la C-25 a Manresa
- La divisió de Moià reflectida al ple: 'No sé si això teu és ignorància, maldat o populisme
- Fa 40 anys de la nevada que va deixar mitja Catalunya Central a les fosques
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- Els Bombers rescaten una dona que feia raquetes a Peguera
- A la caça d’un tresor de 1.500 euros: el repte creat a Sant Llorenç de Morunys que ha engrescat 400 persones
- L’avís de José Ramón López, assessor fiscal: “Aprèn a rescatar un pla de pensions o perdràs molts diners”