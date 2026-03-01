Opinió
L’economia espanyola va bé gràcies i a pesar de
Segons el Banc Central Europeu, només les economies de Lituània i Xipre van créixer més que Espanya el 2025. El creixement del PIB va tancar l’any passat en el 2,8%, vorejant els 1,7 bilions d’euros. A aquest nivell es mouen dos països més: Corea del Sud i Austràlia. L’OCDE considera que Espanya serà el país europeu que més creixerà el 2026, per darrere només d’Estònia. Pronostica un creixement del 2,2% en el seu últim informe de desembre. Per comparar-ho amb països del nostre entorn, espera que Itàlia creixi el 0,6%, i França i Alemanya, l’1%. A nivell mundial, s’espera un creixement global del 2,9%. Per ordre, els països que estiraran la demanda seran l’Índia, Indonèsia, la Xina, l’Aràbia Saudita, Turquia i l’Argentina.
Aquests pronòstics que, com sempre, queden a mercè que res ni ningú pertorbi l’actual escenari –creuem els dits– situen Espanya en una posició privilegiada en el context europeu. A això s’hi sumen els rècords de beneficis de les grans empreses, que continuen exercint de tractores fins i tot tenint una gran exposició del seu negoci a l’estranger, i l’eufòria bursàtil. Qui ho hauria dit: l’Ibex 35 s’acosta cada vegada més al nivell dels 20.000 punts impulsat per bancs, energètiques, infraestructures i Inditex. Aquesta eufòria no s’havia vist des del 2005, 2006 i 2007. Governava José Luis Rodríguez Zapatero. Llavors Pedro Sánchez era regidor de l’Ajuntament de Madrid.
Els números d’aquest creixement venen ratificats per la caiguda de l’atur. La taxa d’atur ha caigut per sota del 10%, una xifra que encara continua sent excessiva en comparació amb altres països. A Espanya treballen 22,4 milions de persones. Els immigrants han sigut fonamentals per mantenir aquesta activitat econòmica en sectors molt diversos. Junt amb la indiscutible fortalesa del turisme, que exerceix de tractor en moltes províncies, s’hi afegeix l’aparició de nous negocis que fa cinc anys no existien. Aquesta setmana em van presentar un jove argentí que acaba de fitxar per una empresa a Barcelona per desenvolupar sistemes d’arquitectura de dades. I un empresari del sector de les noves tecnologies em parlava del talent extraordinari que està veient en joves de vint anys que volen dedicar-se a emprendre en tot el que incumbeix al desenvolupament de la intel·ligència artificial.
Precisament, aquesta setmana, Prensa Ibérica, amb El Periódico de Aragón i ‘actius’, ha tornat a reunir a Saragossa alguns dels principals inversors en centres de dades a Espanya. La capital aragonesa vol ser un dels grans hubs d’Europa. Amazon Web Services, Microsoft, ACS, Blackstone a través de QTS, Samca, Forestalia... fins a 20 projectes ja estan en marxa. Les seves apostes segueixen a dalt de tot. L’estabilitat política i la seguretat jurídica són claus per a ells. Igual com la capacitat energètica, l’element més delicat de les inversions, ja que la demanda multiplicarà per més de dos la que existeix actualment.
Si s’escolten els responsables polítics de les regions espanyoles, tots defensen que la seva comunitat va bé. Així s’ha pogut observar en aquelles que acaben de tenir eleccions, Extremadura a més d’Aragó. I el mateix passarà a les pròximes campanyes electorals de Castella i Lleó i Andalusia. Quatre comunitats governades pel PP; però, els líders de les quals no dubten a l’hora d’afirmar que Espanya és la que va malament. Una tesi que també comparteix el Govern ayusista de Madrid. Les parts van bé, afirmen, però el conjunt va malament quan es tracta de criticar el Govern central. ¿Com s’entén?
És una de les peculiaritats i paradoxes d’Espanya. La descentralització permet equilibris que són inexistents en països més centralitzats. Els virreis locals es dediquen a utilitzar els instruments que tenen a les seves mans –abaixar el tram autonòmic dels seus impostos, atraure inversions i buscar fórmules per millorar l’accés a l’habitatge, entre d’altres– per poder competir. Per a ells, la Moncloa és un «a pesar de» i, n’hi ha prou amb veure com les comunitats no desisteixen de sol·licitar constants inversions en les seves infraestructures.
Cadascú escombra cap a casa quan ha de vendre el millor i estén les seves culpes a l’altre per al pitjor. La guerra cultural, com l’anomenen, genera més anticossos que l’avorrit debat econòmic, en què només els aliats d’extrema esquerra del Govern continuen assumint que els empresaris són diabòlics. La visceralitat ideològica i les malvolences personals no faciliten consensos bàsics per portar a terme les grans reformes, on les diferències són mínimes. Amb això ens ha tocat viure.
