«La clau de l’èxit és el treball en grup i entrenar molt»
jordi badia perea
Enyores competir?
Sí, la resposta és que sí. Si et digués que no, et mentiria. Però, ho enyoro d’una manera estranya perquè la vida després de l’atletisme professional és més fàcil.
Sí? Per què?
Perquè ara tinc un sou cada mes que em dona l’estabilitat que no tenia llavors. També tinc pressió, però no és la mateixa. Si ara em poso malalt i no vaig a la feina durant uns dies, no passa res. En canvi quan competia, una malaltia o una lesió m’afectava el rendiment i això repercutia poder arribar a final de mes. No em queixo perquè vaig viure bé però, a l’atletisme i la duatló no acumules prou diners per viure tranquil tota la vida.
Ja tenies la intenció de ser entrenador?
Sempre ho he estat. Vaig començar de ben jove. Potser massa!
El 2005 la Federació espanyola et va atorgar el premi a ‘Entrenador revelació de l’any’.
És cert, per la feina amb Víctor Montaner, que era un fora de sèrie i va anar el Mundial. Però, compaginava l’esport d’elit amb la feina d’entrenador i no va ser una bona experiència.
Per què?
Perquè em va fer perdre entrenaments a mi i perquè els atletes que entrenava tampoc no estaven ben atesos. És que si estàs per a tu, no pots estar per als altres. Però, vaig aprendre molt. Vaig portar atletes joves i un club de grans. De fet, no ho he deixat mai. Tinc una empresa d’entrenament personal online i porto els atletes de fons del CAI.
A quants atletes entrenes, en total?
Més de cinquanta.
Diuen que molts entrenadors projecten en els seus atletes l’atleta que ha estat o que hauria volgut ser. Quin tipus d’entrenador ets?
Mira, el meu aprenentatge ha estat llarg. A banda dels cursos que he fet, jo vaig tenir molts entrenadors. Per tant, he tingut força experiències i he agafat el que jo crec que és millor de cadascun. Al final, et crees un mètode propi a partir dels errors i els encerts que has tingut.
I en la relació amb els atletes?
Crec que sóc un entrenador proper. Per a mi, és essencial haver estat un esportista d’elit perquè quan em venen a explicar un problema, una situació, un objectiu, un somni… jo ja hi he passat, saps. I els puc aconsellar, explicar-los on jo em vaig equivocar, i adreçar-los.
Com s’arriba a tenir 50 atletes?
És un procés. No he anat a buscar mai ningú ni m’he fet publicitat. Quan vam començar al CAI, érem cinc atletes. I ara ja en som gairebé trenta! L’atletisme és un món petit en què ens coneixem tots. I, és clar, arran dels resultats dels atletes de grup és veritat que n’han vingut de fora.
Com expliques la progressió que heu tingut, especialment de l’Anna Torras, la Júlia Solé i la Judit Navarro?
És fàcil d’explicar. Mira, quan la presidenta Noemí Carreras em va proposar de fer d’entrenador vaig dir-li que el primer era crear un grup, perquè és la força que fa que tot funcioni. Els atletes han de ser amics i passar-ho bé perquè així no els costarà venir a entrenar.
Forma part de la teva experiència?
Sí, esclar. Jo sempre vaig entrenar en solitari. Probablement, perquè la força de voluntat era la millor virtut que tenia. Però, sé que m’hauria ajudat tenir un grup que m’acompanyés.
Però, un grup triga a fer-se i els resultats han arribat de pressa.
És cert. Els vaig dir que trigaríem dos anys a muntar un grup i que els resultats arribarien a partir del tercer. No m’esperava ni els resultats que hem tingut, ni que arribessin tan aviat. I és que no només són l’Anna [campiona de Catalunya de 1.500, 3.000, 5.000 i cros i tercera d’Espanya en 3.000 en pista coberta], la Júlia [5a d’Espanya en cros] o la Judit [3a d’Espanya en 3000], també la Carla Bisbal està tornant i la Berta López va quedar quarta al Campionat de Catalunya en 800… són diversos els atletes que pugen i guanyen curses.
I a més del grup?
L’entrenament. Nosaltres entrenem molt, eh! Són els dos fsactors. La clau de l’èxit és el treball en grup i entrenar molt. I no hi ha massa més a dir.
Com s’entrena molt?
Amb un treball progressiu i procurant de fer les coses bé, que cada dia sigui un aprenentatge. Jo estic segur que cap d’aquestes noies tenien al cap el que estan aconseguint, encara que ho haguessin somniat, que tots en tenim de somnis. Però, no crec que cap d’elles ho tingués al cap.
Quin sostre tenen?
No en tenen. Ara mateix, no. Fa un temps, l’objectiu era participar en els Campionats de Catalunya i ara en són campiones i se’ls han fet petits. L’Anna té 23 anys i ja ha fet tercera d’Espanya absoluta. Porta un any i mig amb mi. La capacitat de progressió és molta perquè l’entrenament que estem fent és molt bàsic. Sí que fem treball específic, esclar, perquè té molt camp per córrer, encara. I això val per a l’Anna però també per a tots els atletes del grup.
Hi torno: Què vol dir entrenar molt?
Vull dir entrenar el màxim del que poden assumir per a l’edat que tenen i pels entrenaments que han fet els últims anys. Però, sí, basem molt el treball en volum. És el que jo sempre he fet i per on van els actuals mètodes d’entrenament. Treball sempre en submàxims, però amb volums molt alts.
Ho assimilen?
Sí, sí. Tenen la sensació que entrenen molt i em demanen què més faran la temporada que ve. Sempre els dic que estiguin tranquil·les, que el marge que tenen és molt ampli, encara. Que van progressant, que cada vegada són més fortes i que podran assumir més càrrega d’entrenament.
Aquests èxits, han servit per pujar l’autoestima del CAI?
No sé si t’ho puc respondre, això jo. És cert que en el fons, a l’inici el grup era molt petit i es depenia de fitxatges i ara, en canvi, ens sobren noies per a la Lliga que tenim d’aquí a un mes. En nois, en canvi, hem de fer camí. Esclar que els resultats que tenim hi ajuden perquè els més joves s’hi fixen i veuen que amb treball ells també hi podran arribar.
I l’ambició?
És difícil. Som un club petit. Amb Igualada i la zona d’influència som uns 60.000 habitants i és difícil competir amb ciutats com Barcelona, Sabadell, l’Hospitalet… en campionats d’Espanya o de Catalunya, fins i tot. Caldria fitxar atletes i entrenadors i, per això, s’hauria d’incrementar el pressupost.
Darrerament, s’ha posat en qüestió la capacitat dels esportistes d’avui per a l’esforç i la disciplina respecte uns anys enrere. Hi estàs d’acord?
T’ho giraré. Crec que la culpa és dels entrenadors, de les persones que poden guiar-los. Jo em passo la setmana entrenant i els caps de setmana a les curses i veig molts atletes que volen guanyar, molta gent a qui li agrada fer esport. El que hem de fer és saber-los motivar.
Vau començar cinc i ara sou gairebé trenta.
Alguna cosa haurem fet bé, oi?
Com els has motivat?
Mira, no només es tracta de que vinguin, sinó de que tinguin ganes d’entrenar i competir, de no fallar en els entrenaments. Perquè això fa que cada vegada corrin més i més de pressa, cosa que provoca que en tinguin més ganes. És una roda que hem de fer que giri. Cal que els entrenadors la impulsem i que estiguem tan motivats com ells perquè sinó, farem que s’avorreixin. No podem ser un entrenador funcionari.
Mantens la passió per l’atletisme?
I tant! Jo sempre els dic que a mi córrer no m’agrada. Que el que m’agrada és entrenar. Vull dir córrer amb l’ull posat al cronòmetre, fer sèries i canvis de ritme per millorar cada dia. Encara que en el meu cas, això vulgui dir ara alentir el decreixement! És aquesta motivació el que procuro transmetre’ls.
I sents que ho transmets?
Una de les coses que més m’agrada del grup que tenim és que veig que queden fora de la pista, que de tant en tant queden per anar a esmorzar, que ha fet algun dinar… que són amics.
