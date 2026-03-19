«El valor diferencial de la fira actual és el contacte directe amb les persones»
H.C.A.
Després de 75 anys, en quin moment es troba Fira Igualada?
El nostre objectiu és mantenir l’essència original, projectar la ciutat i dinamitzar l’economia local, però alhora modernitzar el concepte de fira. Avui ens plantegem constantment quin valor aporten els nostres esdeveniments a la ciutat i a la comarca. En un context marcat per la digitalització i la sostenibilitat, estem replantejant formats i explorant nous sectors. Un exemple és el de les iniciatives vinculades al verd urbà i als entorns urbans sostenibles, que permeten connectar professionals, empreses i institucions. Al mateix temps, mantenim algunes fires sectorials tradicionals, com les d’automoció, perquè continuen responent a necessitats molt concretes.
Però el concepte de fira ha canviat.
Quan vaig entrar a Fira Igualada fa tres anys coneixia poc l’entitat, tot i que el meu avi havia format part de la junta. La primera imatge que tenia era la típica d’una fira amb estands i gent passejant. Però avui el context és molt diferent. En un món on pots comprar pràcticament qualsevol producte a internet i rebre’l l’endemà, el valor d’una fira és un altre: el contacte humà i l’experiència. Per això estem treballant per transformar el model de fira sectorial cap a un model més experiencial. No es tracta només de tenir estands, sinó de crear espais on el visitant pugui interactuar amb el producte. Per exemple, un expositor que ven formatge pot oferir una degustació maridada i explicar el producte de primera mà. També hi ha un canvi generacional. Els empresaris més joves i els projectes emergents estan més oberts a participar en formats innovadors que van més enllà de l’estand tradicional.
Quins reptes hi ha?
Un dels grans reptes és la captació d’expositors. Avui cal innovar constantment i oferir propostes de valor molt clares perquè una empresa decideixi dedicar temps i recursos a participar en una fira. Fira Igualada és una entitat sense ànim de lucre que compta amb el suport econòmic de l’Ajuntament, però aquest finançament no cobreix tota la producció dels esdeveniments. L’equip ha de fer un esforç constant per garantir la viabilitat dels projectes. També volem ampliar les formes de participació. Quan es pensa en una fira, sovint es pensa en estands i cadires, però nosaltres volem oferir formats més innovadors.
Com imagina el projecte d’aquí a una dècada?
