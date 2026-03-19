Efemèride
Fira Igualada compleix 75 anys servint a la capital de l’Anoia
Fundada l’any 1951 l’entitat sense ànim de lucre Fira Igualada assoleix enguany la fita de complir tres quarts de segle dinamitzant el teixit econòmic de la ciutat i creant fires i esdeveniments per promocionar-la i contribuir a la consolidació de la tradició firal de la ciutat
El dia de Reis del 1952 es va celebrar el primer acte públic d’una entitat igualadina que havia nascut l’any anterior, va ser la primera Fira de Reis de Fira Igualada. Aquest any l’entitat celebra el seu 75è aniversari amb un ampli programa d’activitats que s’allargarà durant tot l’any i que vol posar en valor la trajectòria de l’entitat i el seu paper en la dinamització econòmica i social de la capital de la comarca de l’Anoia.
Fundada el 1951, Fira Igualada s’ha convertit al llarg de més de set dècades en un dels principals motors de promoció comercial i firal de la capital de l’Anoia. Des de la seva creació, l’entitat ha impulsat i organitzat nombrosos esdeveniments que han contribuït a projectar Igualada i a consolidar la tradició firal de la ciutat.
Actualment, l’organització de Fira Igualada promou prop d’una vintena d’activitats anuals i diverses fires, entre les quals destaquen la Fira de Reis, FirAnoia, el Mercat d’Antiguitats, Automercat o el festival gastronòmic Tasta’m, cites que cada any atrauen milers de visitants i que contribueixen a dinamitzar el comerç i la vida social del territori. A més, també es celebren fires multisectorials i de sectors ecnòmics concrets que donen rendibilitat, no només als expositors, també a la ciutat.
Per celebrar aquesta efemèride, Fira Igualada ha preparat un programa especial d’activitats al llarg del 2026. L’acte central tindrà lloc el 4 de juny al Teatre Municipal Ateneu, en una vetllada commemorativa que reunirà expositors, col·laboradors i persones que han format part de l’entitat durant aquests 75 anys. L’esdeveniment vol ser un reconeixement a totes les persones i institucions que han contribuït al creixement i consolidació de la institució i del caràcter firal de la capital de l’Anoia.
A més de l’acte institucional, el programa inclou diverses iniciatives per recordar la trajectòria de l’entitat. Entre elles, el mes de març, una mostra fotogràfica a l’Espai Igualadiníssim que repassarà els moments més destacats de la història de Fira Igualada a través d’imatges d’arxiu. També està prevista, de cara a la tardor, una exposició amb material històric, com cartells, programes i fotografies que documenten l’evolució de les fires al llarg de les dècades.
La commemoració també es farà visible en les activitats habituals de l’entitat, ja que totes les fires del 2026 incorporaran un logotip especial del 75è aniversari.
Fonts de Fira Igualada destaquen que aquesta celebració vol ser també un homenatge a la ciutat i al teixit comercial i associatiu que ha fet possible el desenvolupament de les fires. Durant aquests 75 anys de trajectòria que se celebren enguany, l’entitat ha esdevingut un punt de trobada entre empreses, comerciants i ciutadania, i ha contribuït a reforçar la identitat i l’activitat econòmica d’Igualada i de la comarca de l’Anoia així com de la Catalunya central.
Amb aquesta efemèride, Fira Igualada mira enrere per recordar la seva història, però també mira cap al futur amb la voluntat de continuar impulsant esdeveniments que dinamitzin el territori i mantinguin viva una tradició firal que forma part del patrimoni social de la ciutat.
