«A les fires presencials es pot prendre el pols real dels sectors»
H.C.A.
Quan assumeix la presidència l’any 1992, quin era l’estat real de Fira Igualada?
La fira sempre m’havia semblat una eina molt potent de comunicació, però tenia la sensació que a Igualada no s’estava aprofitant del tot. Quan vaig assumir la presidència, la Fira d’Igualada comptava principalment amb la Fira de Reis, la Fira d’Igualada i el Concurs de Fruits del Camp, a més d’una fira mensual d’antiguitats. En aquell moment Igualada tenia una base industrial molt forta, i em semblava que la fira havia de reflectir aquesta realitat. Per això vam començar a incorporar a la junta representants de diferents sectors econòmics —adobers, tèxtil, comerç o gènere de punt— amb la voluntat de convertir la fira en una eina real de promoció de l’activitat econòmica. També vam apostar per professionalitzar el model. La fira que es feia al passeig, envoltada d’atraccions i amb horaris molt oberts, no encaixava amb la idea d’una fira professional. Per això vam impulsar un espai firal propi, que va suposar un impuls important per a l’economia de la ciutat i de la comarca.
Com va evolucionar el model firal durant aquells anys?
Un dels canvis més importants va ser la creació d’una marca forta per a Fira Igualada i la implicació dels expositors. Sempre explicàvem que una fira és com tenir la teva empresa en un espai on els clients venen directament a visitar-te. Per això cal preparar molt bé l’estand i el missatge.Amb el temps vam anar impulsant fires més especialitzades. Alguns sectors valoraven molt tenir fires monogràfiques, i això va permetre ampliar molt l’activitat. En alguns moments arribàvem a organitzar entre deu i dotze fires l’any.
Com ha estat l’evolució en aquest temps?
El món de les fires també ha canviat molt. Avui hi ha una tendència a concentrar grans fires monogràfiques en determinats punts, com passa amb grans esdeveniments internacionals.Nosaltres vam viure aquesta evolució. Fins i tot vam provar una fira virtual, però el que continua tenint més valor és el contacte directe. A les fires presencials es poden establir relacions personals i prendre el pols real del sector
Quin impacte va tenir la Fira en la ciutat?
Crec que va ser una palanca molt important per donar a conèixer Igualada. Fires com Aerosport, vinculada a l’aeròdrom, o les del sector tèxtil van projectar la ciutat cap enfora i van ajudar a reforçar la seva imatge econòmica.
Quin llegat deixa la seva presidència?
Quan vam començar, amb un equip molt compromès, vam impulsar un creixement important de la Fira. Però les fires també evolucionen: neixen, creixen i de vegades desapareixen o es transformen.El més important és que darrere sempre hi ha persones que hi dediquen temps i esforç, moltes vegades de manera voluntària. Aquesta implicació és, sens dubte, un dels grans valors de la Fira i de la ciutat.
