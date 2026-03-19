Bioètica
Morir també té una cultura, el final de la vida planteja nous dilemes
La Jornada de Bioètica de l’Hospital reuneix més de 120 professionals i posa el focus en la diversitat cultural en l’atenció al final de vida
MITI VENDRELL DOMÈNECH
Quan una persona s’apropa al final de la vida, sovint tornen a primer pla preguntes essencials: què vol dir cuidar?, qui ha de prendre les decisions?, o quin paper hi tenen la família, les creences i la cultura. En una societat cada vegada més diversa, aquestes qüestions apareixen amb més freqüència en hospitals i domicilis, on professionals i famílies afronten situacions que van més enllà de la medicina.
Aquestes reflexions es van compartir en la V Jornada de Bioètica de l’Anoia, celebrada al Centre Cívic Nord d’Igualada i organitzada pel Consorci Sanitari de l’Anoia i el Comitè d’Ètica Assistencial de l’Anoia. La trobada va reunir més de 120 assistents i va abordar els dilemes que apareixen entre la vida i la mort en l’atenció sanitària.
Un dels eixos centrals de la jornada va ser la diversitat cultural en l’atenció al final de la vida, una realitat cada vegada més present arran dels canvis demogràfics dels darrers anys. Diferents maneres d’entendre la malaltia, el dolor o la mort conviuen avui dins del sistema sanitari i sovint plantegen nous dilemes ètics.
La jornada va incloure una taula titulada Vida i mort: creences i valors en diàleg en un context de pluralitat cultural, amb la participació de la doctora en antropologia Ariadna Solé Arraràs i diverses veus comunitàries que van compartir com es viu el final de la vida en contextos culturals diversos.
Durant el debat es va remarcar que cuidar en el tram final de la vida no implica només atendre les necessitats físiques dels pacients, sinó també comprendre les dimensions emocionals, culturals i espirituals que formen part de cada persona i que sovint emergeixen amb més força en aquests moments.
Els professionals sanitaris es troben cada vegada més sovint amb situacions en què les creences culturals o religioses influeixen en la manera d’afrontar la malaltia o la mort. En alguns casos, això pot generar dilemes sobre la informació mèdica o la presa de decisions, i obliga els equips sanitaris a buscar espais de diàleg per trobar la millor manera d’acompanyar cada pacient.
