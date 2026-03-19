Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaga de docents a la Catalunya centralBramsFira MediterràniaMètode mimosaJimmy GraceySentència jubilatPressupostos de Catalunya
instagramlinkedin

Bioètica

Morir també té una cultura, el final de la vida planteja nous dilemes

La Jornada de Bioètica de l’Hospital reuneix més de 120 professionals i posa el focus en la diversitat cultural en l’atenció al final de vida

Assistents a la jornada de bioètica de l’Hospital d’Igualada

MITI VENDRELL DOMÈNECH

Igualada

Quan una persona s’apropa al final de la vida, sovint tornen a primer pla preguntes essencials: què vol dir cuidar?, qui ha de prendre les decisions?, o quin paper hi tenen la família, les creences i la cultura. En una societat cada vegada més diversa, aquestes qüestions apareixen amb més freqüència en hospitals i domicilis, on professionals i famílies afronten situacions que van més enllà de la medicina.

Aquestes reflexions es van compartir en la V Jornada de Bioètica de l’Anoia, celebrada al Centre Cívic Nord d’Igualada i organitzada pel Consorci Sanitari de l’Anoia i el Comitè d’Ètica Assistencial de l’Anoia. La trobada va reunir més de 120 assistents i va abordar els dilemes que apareixen entre la vida i la mort en l’atenció sanitària.

Un dels eixos centrals de la jornada va ser la diversitat cultural en l’atenció al final de la vida, una realitat cada vegada més present arran dels canvis demogràfics dels darrers anys. Diferents maneres d’entendre la malaltia, el dolor o la mort conviuen avui dins del sistema sanitari i sovint plantegen nous dilemes ètics.

La jornada va incloure una taula titulada Vida i mort: creences i valors en diàleg en un context de pluralitat cultural, amb la participació de la doctora en antropologia Ariadna Solé Arraràs i diverses veus comunitàries que van compartir com es viu el final de la vida en contextos culturals diversos.

Durant el debat es va remarcar que cuidar en el tram final de la vida no implica només atendre les necessitats físiques dels pacients, sinó també comprendre les dimensions emocionals, culturals i espirituals que formen part de cada persona i que sovint emergeixen amb més força en aquests moments.

Notícies relacionades

Els professionals sanitaris es troben cada vegada més sovint amb situacions en què les creences culturals o religioses influeixen en la manera d’afrontar la malaltia o la mort. En alguns casos, això pot generar dilemes sobre la informació mèdica o la presa de decisions, i obliga els equips sanitaris a buscar espais de diàleg per trobar la millor manera d’acompanyar cada pacient.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Laia Codina i Anna Vilar de l'Assemblea de Docents: "Hem de replantejar el sistema tenint en compte els qui som a primera fila"

El Govern presenta als Ajuntaments de la Catalunya Central una futura llei per facilitar l’ocupació pública

El Govern ajorna les mesures d'habitatge a un segon paquet anticrisi davant el rebuig de Junts

Els lloguers a l’àrea de Barcelona es "polaritzen" amb més pisos grans i minis

Centre Sanitari del Solsonès: més infermeres i millor assistència

El xalet on Franco feia caceres secretes a Sant Llorenç de la Muga, a la venda per 540.000 euros

L’hotel Casa Luz de Barcelona inicia una nova etapa amb millores després de la fallida de Sonder

Rosalía confessa la seva por més gran que no pot controlar i demana ajuda a Ana Milán: “M’aterra”

Tracking Pixel Contents