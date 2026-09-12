Aula d’economia i empresa FUB-UManresa
Estabilitat fiscal i desregulació
A inicis del segle XX, Argentina figurava entre les economies més pròsperes del món. La Constitució de 1853 havia contribuït a consolidar un model econòmic basat en la protecció de la propietat privada, l’obertura comercial i una participació limitada de l’Estat. Aquest període de prosperitat, però, no es va mantenir. El cop d’estat de 1930 va marcar un punt d’inflexió. Progressivament, Argentina va abandonar l’obertura exterior i va adoptar polítiques d’autarquia econòmica, planificació estatal i substitució d’importacions. L’Estat va començar a assumir funcions cada vegada més àmplies, mentre que la iniciativa privada perdia protagonisme.
L’arribada de Juan Domingo Perón a la presidència el 1946 va consolidar aquesta transformació. El peronisme va impulsar un model fortament intervencionista, caracteritzat per la regulació extensa de l’economia, l’expansió de les empreses públiques, les subvencions generalitzades i una major dependència de la despesa pública. Els dèficits públics es van convertir en permanents i es van finançar mitjançant expansió monetària, fet que va alimentar processos inflacionaris persistents. A això s’hi van afegir impostos, barreres comercials, controls de preus i una elevada presència estatal en sectors estratègics.
El llegat peronista va continuar exercint una influència decisiva fins ben entrat el segle XXI. El resultat va ser una economia cada vegada menys competitiva, amb nivells d’inflació crònicament elevats, inversió insuficient i manca de confiança en les institucions. Quan Javier Milei va arribar a la Casa Rosada a finals de 2023, l’economia argentina es trobava en una situació extraordinàriament delicada. La pobresa afectava aproximadament la meitat de la població i la inflació anual superava el 200%. El Banc Central acumulava passius remunerats que s’alimentaven de noves emissions monetàries, mentre que el sector públic mantenia compromisos de despesa difícils de finançar sense recórrer a més deute o a la creació de diners.
Davant aquest escenari, el nou govern va prioritzar un pla d’estabilització fiscal. Les mesures adoptades van incloure una forta contenció de la despesa, la reducció de subvencions, la reorganització tributària i diversos projectes de privatització. Tanmateix, aquest no va ser l’únic pilar de la reforma. El govern també va impulsar una agenda de desregulació econòmica. La simplificació administrativa i eliminació de traves burocràtiques van formar part del mateix programa. Aquesta combinació respon a una idea fonamental: estabilitat fiscal i desregulació són complementàries.
Sense equilibri en les finances públiques, qualsevol procés liberalitzador corre el risc de ser revertit per la pressió dels dèficits públics. Els governs amb problemes de finançament acostumen a recórrer a impostos addicionals, controls administratius i subvencions discrecionals. Però la relació també funciona en sentit contrari. Sense desregulació, l’austeritat fiscal pot convertir-se en una contracció de la demanda, ja que el sector privat pot no disposar de la flexibilitat necessària per absorbir els treballadors i capital alliberats pel sector públic.
En aquest context, el Ministeri de Desregulació, liderat per Federico Sturzenegger, ha impulsat la simplificació normativa amb l’objectiu de reduir costos administratius, eliminar barreres a l’activitat empresarial i incrementar la productivitat. Paral·lelament, el nombre de ministeris s’ha reduït de 18 a 8. Els resultats inicials van provocar una contracció econòmica a curt termini. L’atur va augmentar i la pobresa va arribar a superar el 50% de la població durant els primers mesos del procés. D’altra banda, el govern va aconseguir una fita abans impossible: registrar superàvit pressupostari durant el primer any de la presidència de Milei.
La reducció de la inflació va ser un altre resultat significatiu. En eliminar progressivament el finançament monetari del dèficit, les expectatives inflacionàries es van moderar i la taxa d’inflació va iniciar una trajectòria descendent. Amb el temps, la millora de la inflació ha permès la recuperació del poder adquisitiu i la disminució de la pobresa, fins a situar-se per sota del 30%. En poc més de dos anys i mig, Argentina ha passat d’una situació caracteritzada per dèficits crònics, inflació descontrolada i deteriorament social a una economia amb superàvit fiscal, inflació controlada, creixement econòmic i una pobresa significativament reduïda.
Un altre element rellevant ha estat la simplificació tributària. Milei ha eliminat la gran majoria dels tributs existents. La simplificació fiscal pretén reduir la càrrega burocràtica, incentivar l’activitat econòmica i disminuir l’economia submergida. Espanya no afronta una situació comparable a l’Argentina pre-Milei. La pertinença a la Unió Europea, l’existència d’institucions monetàries comunes i uns mercats financers més desenvolupats proporcionen un marc d’estabilitat absent en l’Argentina anterior a les reformes. La inflació espanyola és molt inferior i la credibilitat de les institucions públiques és més elevada.
Tanmateix, això no implica que Espanya estigui exempta de reptes fiscals. El volum de deute públic continua sent elevat i la pressió sobre la despesa augmentarà previsiblement a causa de l’envelliment demogràfic, les pensions i les necessitats dels serveis públics. En aquest context, una estratègia d’estabilització fiscal resulta necessària. L’experiència argentina suggereix que la disciplina pressupostària és més efectiva quan es combina amb reformes estructurals orientades a incrementar la productivitat i facilitar l’activitat empresarial. Una administració més eficient, una regulació més senzilla i una menor fiscalitat contribueixen a reforçar el creixement i millorar la sostenibilitat de les finances públiques. Certament, el debat sobre l’equilibri fiscal i la desregulació continuarà ocupant un lloc central en la política econòmica durant els propers anys.
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