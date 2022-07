Els incendis del Pont de Vilomara i de Bufalvent han disparat els darrers dies l'audiència Regió7.cat, que diumenge, 17 de juliol, va assolir un nou rècord històric amb 112.349 lectors diferents en 24 hores coincidint amb la primera jornada del foc del Pont.

L'ampli cobriment informatiu fet per aquest diari ha aconseguit bona rebuda entre els internautes. L'endemà, dilluns, quan va començar a cremar també l'incendi de Bufalvent, a Manresa, es van tornar a sobrepassar els 100.000 lectors, assolint concretament els 106.186; i dimarts i dimecres es va arribar als 80.910 i 74.790, respectivament. Aquest 2022, l'audiència de la web de Regió7 ronda els 50.000 usuaris únics diaris.

Cròniques des del Pont, Sant Vicenç, Sant Fruitós i Navarcles; una narració minut a minut durant els tres primers dies de l'incendi; declaracions de testimonis; galeries de fotos; vídeos; i articles d'experts han format part de la cobertura realitzada per aquest diari des de diumenge, quan cap a la 1 del migdia va començar a cremar un foc que no es va poder donar per controlar fins dimecres al vespre, després de calcinar 1.750 hectàrees, i que s'ha sabut que va ser provocat, segons els Agents Rurals.

L'article amb més lectors fins ara ha estat el del seguiment del foc, amb les dades actualitzades al moment, que han consultat més de 51.800 persones. Quant a la notícia sobre l'incendi de Bufalvent, entre dilluns i dimarts hi van accedir 19.260 internautes; i 25.140 més han llegit el testimoni d'Enric Casasayas, de la finca de les Arnaules, que es va veure afectada per aquest segon foc.

A tocar dels 13.000 usuaris registrats

Des del 28 d'abril, Regió7 ofereix continguts exclusius -i igualment gratuïts- per a usuaris registrats. Es tracta d'articles que s'identifiquen amb l'etiqueta R7+ i que, a més, tenen una presentació més moderna, neta i amb menys publicitat. Aquest dimecres, 12.968 ja s'havien fet usuaris registrades del diari per accedir a aquests continguts.

Els lectors només cal que es registrin una vegada amb el seu correu electrònic i les dades de contacte. A partir d'aleshores tindran accés a totes les notícies, les newsletters i el servei de guardar articles per llegir més tard iniciant sessió.