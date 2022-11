El Teatre Kursaal de Manresa acull aquest vespre, a partir de els 20 h, una nova edició dels Premis Regió7, els guardons anuals d'aquest diari que reconeixen persones de la Catalunya central que han destacat en els seus camps. Encara queden algunes localitats disponibles i es poden aconseguir de forma gratuïta previ registre a la web del teatre.

Música i tecnologia són protagonistes aquest any. El premi Ambaixador és per a Josep Pons, nascut a Puig-reig i considerat un dels millors directors d’orquestra de la seva generació a Europa. També és per a un músic el premi Cultura, que enguany recau en el manresà Santi Arisa, una de les carreres musicals més fèrtils de les darreres dècades. I el Tendències va a Mar Pujol, que ha iniciat una prometedora carrera musical i posarà música a llegendes del Lluçanès en un disc en preparació. La tecnologia és present al premi Ciència i Tecnologia de la monistrolenca Núria López-Bigas, una doctora en biologia que aplica tècniques avançades d’intel·ligència artificial a la investigació sobre el càncer, sinó també al premi Empresa a UVE Solutions, companyia que desenvolupa tècniques d’anàlisi de dades.

El premi Esports és per a un manresà adoptiu, Pedro Martínez, entrenador del Baxi. L’Actius Socials és per al PADES Bages, un dels serveis sanitaris més valorats pels ciutadans. I el de Comunicació és per a Manel Alías, el periodista berguedà format a Regió7 que hem vist enguany recórrer el front de la guerra d’Ucraïna.

Tots ells són exemple del talent d’aquest territori, i per al diari és una obligació i un plaer poder-ho subratllar.