Pere Rafart va sr el gran protagonista transversal de la nit. El seu inicial joc de cartes enregistrat a la seu de Regió7 va ser el fil conductor d’una gala que volia reivindicar la màgia no com una abstracció fantàstica, sinó com una combinació de treball, esforç i tenacitat per convertit l’aparentment impossible en realitat. Rafart va deixar bocabadat l’auditori amb el seu mestratge en la curta distància, una actuació que, va dir, esperava haver-lo apropat a «un programa a TV3», tot aprofitant la presència de Pere Aragonès. Mèrits en va fer.