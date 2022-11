En el seu parlament, el president Pere Aragonès va posar l’accent en la importància del talent i, també, de saber-lo reconèixer. «És a través dels valors que despreneu que les ciutats, que els territoris, que els països avancen. Quan posem en valor el talent, quan potenciem la recerca de l’excel·lència, de l’esforç i de l’esperit de superació». Va assegurar, alhora, que la Catalunya central jugarà un paper «fonamental per al futur dels propers anys».

«Aquests reconeixements converteixen» els premiats «en referents no només de les comarques de la Catalunya Central, sinó del conjunt del país», va destacar. Al seu entendre, els Premis Regió7 «són una clara mostra de l’energia, de la vitalitat i del dinamisme de la Catalunya central, especialment del Bages i de Manresa».

«El talent, la feina ben feta, la recerca de l’excel·lència, la voluntat de pensar en gran, l’esperit de superació, la vocació transformadora i el compromís amb l’entorn i amb la seva gent» dels diferents àmbits que guardonen els premis «fan emergir uns valors molt positius per a la societat. És el que contribueix a fer-la avançar, a millorar la i a cohesionar-la».

Va destacar el treball en equip, la creativitat, la innovació. «Així és com avancem com a país i així és com avançarem també des de la Catalunya central: acompanyant el teixit social i posant-lo en valor, creient i acompanyant a les empreses i també al conjunt de la ciutadania i a les institucions».

Va insistir que la gent és la gran riquesa de les ciutats, pobles i vegueries i que en un moment amb tants canvis com l’actual, «Catalunya i la Catalunya central han d’aprofitar les oportunitats que tenim», que «passen per pensar en el país sencer. Treballar perquè tota la ciutadania tingui accés a les mateixes oportunitats». Va dir que s’aconseguirà si s’aposta per «una política econòmica de país que treballi per la igualtat d’oportunitats». Va afirmar, alhora, que hi ha algunes de les notícies que recollien les cartes que li van regalar amb alguns projectes ara per ara impossibles d’imaginar a la Catalunya central que «en els propers anys hem d’estar en disposició de poder assolir o, com a mínim, d’anar en la bona direcció», perquè és un territori que està preparat per afrontar-los. En va citar la centralitat, el teixit industrial, el talent, el treball conjunt de les administracions, les infraestructures de comunicació que «situen la Catalunya central, avui, en una situació estratègica del país, i en aquesta Catalunya que ja s’està reindustrialitzant, que treballem amb l’objectiu d’assolir el 2025 el 22% del PIB de Catalunya basat en la indústria i en l’horitzó del 2030, el 25%». Una reindustrialització verda i digital que «ha de passar, també, pel cor de Catalunya».

Proximitat i rigor

Va acabar el seu discurs remarcant la importància dels mitjans de comunicació per continuar avançant. «La premsa de proximitat és imprescindible i la proximitat i el rigor, en el cas del Regió7, van perfectament de la mà. Una premsa arrelada al territori que contribueix a conformar aquest nosaltres col·lectiu en què ens reconeixem». Uns mitjans que han contribuït a tenir un «territori viu, cohesionat i orgullós de ser com es».