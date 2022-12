Els alumnes del curs «Com funcionen els mitjans de comunicació», que imparteix la UManresa dins del programa USènior, han fet una classe pràctica a les instal·lacions de Regió7 conduïda per Marc Marcè, director del diari. Els alumnes han viscut en directe la reunió del Consell de Redacció que avalua els continguts i audiència aconseguida per l’edició digital del dia, i els temes que s’estan treballant per al diari de l’endemà, així com els que estan en preparació per a edicions següents. La reunió ha donat pistes perquè els alumnes elaborin la portada que haurien fet ells a partir dels temes plantejats, i comparar-la amb la que publicarà Regió7 l’endemà. El curs que imparteix Gonçal Mazcuñán Boix, periodista, respon l’interès dels alumnes per conèixer com és per dins el món de la comunicació, la preparació que s’exigeix a la professió periodística, i la influència que exerceix l’entorn polític i econòmic en el funcionament de les empreses informatives.