Regió7 ha superat en l'arrencada d'aquest mes de març la marca dels 25.000 usuaris registrats (aquest dilluns eren ja 25.293), una dada que confirma l'interès que generen els continguts Premium que ofereix el diari en la seva edició digital i els avantatges extra que obtenen les persones que es registren a www.regio7.cat.

Referent i líder indiscutible tant a Manresa i al Bages, com a la resta de comarques de la Catalunya central, Regió7 va apostar ara fa deu mesos pels continguts R7+, gratuïts, però reservats per als lectors més implicats amb el diari. Es tracta de notícies, reportatges, anàlisis que tenen un tractament periodístic diferencial, una presentació més moderna i neta i menys publicitat. Aquestes notícies estan identificades amb un logotip negre i daurat que indica R7+. També s'inclouen sota aquesta etiqueta les columnes d'opinió i els nous reportatges multimèdia, pensats per mostrar de forma molt visual i dinàmica temes treballats en profunditat.

A més de poder llegir tots aquests continguts, els usuaris registrats de Regió7.cat també tenen dos avantatges més: l'opció de guardar articles en una biblioteca pròpia per llegir-los més tard i les newsletters. Actualment, se n'envien quatre als lectors que les activen: un apunt a primera hora a càrrec de Marc Marcè, director del diari; els titulars del dia cada matí; un resum de notícies vespertí; i el butlletí cultural D'Entrada, que s'envia cada divendres al migdia amb les millors propostes per al cap de setmana.

Per accedir a totes aquestes funcionalitats de Regió7.cat, els lectors ja registrats només cal que s'identifiquin a la part superior dreta de la web. I els que no estan registrats ho poden fer gratuïtament facilitant un correu electrònic i les dades de contacte i escollint una contrasenya.

62.000 lectors cada dia

A l'espera de la validació per part de l'auditora OJD, les dades provisionals de Regió7 indiquen que el mes de febrer va ser de rècord, amb una audiència mitjana diària de 62.015 lectors diferents. També va ser el millor més de febrer i un dels quatre millors de tota la història de la web en quant a usuaris totals refereix, amb 819.057, tot i tractar-se d'un mes de 28 dies. Totes aquestes persones van fer 2,15 milions de visites a www.regio7.cat i van consumir 4,35 milions de pàgines vistes, la quarta millor dada en el registre històric del site.

L'expansió de Regió7 també és notòria a les xarxes socials. Aquest març, el perfil del diari a Instagram acaba de superar els 27.000 seguidors i el de TikTok, creat recentment, ja en té 2.017.