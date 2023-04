Just el dia que fa un any exacte que Regió7.cat va estrenar els continguts exclusius per a lectors que naveguen identificats, el web del diari acaba de superar aquest dimarts la barrera dels 27.000 usuaris registrats. La xifra, poc comuna entre mitjans d'informació comarcal i de proximitat, demostra la implicació dels lectors amb la capçalera líder i de referència a Manresa i la Catalunya central.

Identificats amb l'etiqueta R7+, els continguts exclusius són gratuïts com la resta, però només els poden llegir sencers aquelles persones que s'han registrat al web, un procés que tant sols s'ha de fer una vegada i per al qual només cal un correu electrònic, el nom i els cognoms. Els lectors que ja disposen d'un perfil a Facebook o un compte de Gmail també poden fer servir aquestes dades per registrar-se ràpidament a Regió7.cat.

Els articles d'anàlisi, les cròniques, les entrevistes, les exclusives tenen una estructura mes amplia i neta que facilita la lectura. També es reserven per a usuaris registrats els nous reportatges multimèdia, estrenats el gener passat i que presenten un gran tema periodístic amb una presentació visual més completa, amb dades, imatges i altres recursos digitals.

La Newsletter del director, la de Titulars del dia, la del Resum de la jornada i la del D'entrada, amb l'oci del cap de setmana, s'han reservat igualment per a lectors registrats, així com els concursos i sortejos. En el darrer, i encara actiu, hi ha en joc una entrada familiar per a quatre persones per veure el concert del grup Ambauka a Cardona. Hi ha temps per participar fins aquest dijous, a les 10 del matí.