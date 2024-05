Regió7 debat sobre la digitalització empresarial el dilluns 27 de maig a Manresa

El pròxim dilluns 27 de maig, el teatre Kursaal de Manresa serà l'escenari d'una jornada sobre la digitalització empresarial, organitzada per Regió7 i Prensa Ibérica i amb el suport de CaixaBank. Aquesta temàtica ha guanyat importància en un món cada vegada més connectat i avançat tecnològicament, on la digitalització és essencial per a la competitivitat i el creixement de les empreses.

La jornada començarà a les 10 del matí, quan es donarà la benvinguda a ponents i assistents. Després, es formarà una taula d'experts que abordarà diferents aspectes de la digitalització per a PIMES. Es parlarà de la implementació de solucions tecnològiques, l'optimització de processos i l'adaptació a un entorn digital en constant canvi. Entre els experts que hi participaran hi haurà el director comercial d'empreses en la direcció territorial de Catalunya de CaixaBank, Antonio Asensio, i el president de Pimec a la Catalunya central, Esteve Pintó.

Després del debat, s'obrirà un torn de preguntes i, en acabat, hi haurà un esmorzar i networking.

El periodista de Regió7, Enric Badia, moderarà l'acte. L'assistència és lliure i gratuïta emplenant aquest formulari.