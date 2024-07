Punts de venda de Regió7 a l'estiu: el diari viatja amb tu a la costa

A l'estiu, Regió7 viatja amb tu a la costa. Si vas de vacances a la costa catalana, durant els mesos de juliol i agost trobaràs el diari Regió7 en els quioscos de les moltes localitats. Per localitzar la més propera a on ets, pots fer servir el buscador que hem preparat.

De l'1 de juliol a l'1 de setembre, si ets subscriptor demana la teva targeta i l’activarem. Si ja tens la targeta truca anticipadament per assignar els dies desitjats. Ens trobareu de dilluns a divendres de 9 h a 13 h a les nostres oficines de Regió7 Manresa, carrer de Sant Antoni Maria. Claret, 32 , per telèfon al 93 877 22 33 o per e-mail a subscriptors@regio7.cat .