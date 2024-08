Regió7 supera els 30.000 seguidors a Instagram

El compte d'Instagram del diari Regió7 ha superat als 30.000 seguidors. Aquesta dada referma el lideratge indiscutible d'aquest diari en aquesta xarxa social tant a Manresa i al Bages, com a la resta de comarques de la Catalunya central. En aquest perfil, el diari ofereix diàriament les fotografies més espectaculars de l'actualitat local així com stories (històries, en català), combinades amb informacions d'última hora i articles d'interès general. A més, el lector també pot accedir a vídeos, a l'apartat de Reels, com el de la tiktoker Miriam Oró sobre l'embaràs críptic, que ja acumula més de 73.000 visualitzacions.

Per sexe, el 63,2% dels seguidors del perfil de Regió7 a Instagram són dones, pel 36,7% d'homes. I per edats, predomina el grup de 44 a 54 anys, seguit del de 55 a 64 anys. Destaca també que el 26,4% dels usuaris que consulta les notícies del compte del diari són de Manresa, el 6,1% de Barcelona i el 4,4% de Sant Fruitós de Bages.

A banda d'Instagram, Regió7 també compta amb perfils a les xarxes d'X (abans Twitter), Facebook i TikTok. Darrerament, Regió7 també disposa d'un canal de Whatsapp, que ja aplega més de 4.500 seguidors.