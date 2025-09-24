Ja pots seguir Regió7 a Google Discover: com personalitzar el teu feed de notícies

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Google Discover estrena funció: segueix Regió7 i no et perdis res

Redacció

Manresa

Google Discover ha incorporat una nova funció que permet seguir directament els teus mitjans preferits. A partir d’ara, podràs tenir totes les notícies, reportatges i anàlisis de Regió7 gratis i sempre a un clic al teu mòbil.

Google Discover, un dels serveis més populars de la multinacional nord-americana Google, ha introduït un canvi que marca un abans i un després per a milions d’usuaris i en la manera en com accedeixen a la informació des del seu telèfon mòbil. La gran novetat és que ara pots seguir directament Regió7 a Google Discover totalment gratis.

Què és Google Discover?

Google Discover és la pestanya de l’aplicació de Google —integrada a la majoria de mòbils Android i disponible també a iPhone— on apareixen les notícies més rellevants i personalitzades segons els teus interessos, cerques i ubicació.

Cada dia, milions de persones entren a Discover per informar-se, estar al dia de l’actualitat o entretenir-se amb els continguts més afins als seus gustos.

Com seguir Regió7 a Google Discover

El procés és senzill i ràpid:

  1. A Android: llisca cap a la dreta des de la pantalla d’inici per obrir Google Discover. A iPhone: descarrega l’aplicació de Google des de l’App Store i accedeix a Discover des d’allà.
  2. Inicia sessió amb el teu compte de Google.
  3. Quan et surti una notícia de Regió7 al teu feed, prem el botó “Seguir” que veuràs a la part superior dreta.

Des d'aquest moment, tindràs un espai dedicat a les nostres publicacions, sempre actualitzat i accessible amb un sol gest.

Un espai personalitzat amb les notícies de Regió7

Gràcies a aquesta nova funció, ara pots assegurar-te que totes les publicacions de Regió7 apareguin al teu feed de Discover. En seguir-nos, tindràs accés immediat a:

  • Les notícies més rellevants de l’actualitat nacional i internacional.
  • Reportatges, entrevistes i anàlisis exclusius dels nostres periodistes.
  • Opinió, cultura, esports, entreteniment i molt més.
  • Vídeos i continguts de les nostres xarxes socials integrats al teu feed.

Tot això de manera gratuïta i sense necessitat d’instal·lar res més al teu mòbil.

Per què l’hauries de configurar?

Seguir Regió7 a Google Discover és la millor manera de no perdre’t res:

  • Rebràs directament al teu mòbil les nostres últimes notícies i anàlisis.
  • Estalviaràs temps tenint tota la informació de qualitat reunida en un sol lloc.
  • Podràs personalitzar la teva experiència perquè Discover et mostri el contingut que realment t’importa.

Amb un sol clic, estaràs sempre informat del que passa al món.

Ja pots seguir Regió7 a Google Discover i accedir gratis a totes les nostres notícies. Dona-li a “seguir” i no et perdis res!

