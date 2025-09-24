Ja pots seguir Regió7 a Google Discover: com personalitzar el teu feed de notícies
Redacció
Google Discover ha incorporat una nova funció que permet seguir directament els teus mitjans preferits. A partir d’ara, podràs tenir totes les notícies, reportatges i anàlisis de Regió7 gratis i sempre a un clic al teu mòbil.
Google Discover, un dels serveis més populars de la multinacional nord-americana Google, ha introduït un canvi que marca un abans i un després per a milions d’usuaris i en la manera en com accedeixen a la informació des del seu telèfon mòbil. La gran novetat és que ara pots seguir directament Regió7 a Google Discover totalment gratis.
Què és Google Discover?
Google Discover és la pestanya de l’aplicació de Google —integrada a la majoria de mòbils Android i disponible també a iPhone— on apareixen les notícies més rellevants i personalitzades segons els teus interessos, cerques i ubicació.
Cada dia, milions de persones entren a Discover per informar-se, estar al dia de l’actualitat o entretenir-se amb els continguts més afins als seus gustos.
Com seguir Regió7 a Google Discover
El procés és senzill i ràpid:
- A Android: llisca cap a la dreta des de la pantalla d’inici per obrir Google Discover. A iPhone: descarrega l’aplicació de Google des de l’App Store i accedeix a Discover des d’allà.
- Inicia sessió amb el teu compte de Google.
- Quan et surti una notícia de Regió7 al teu feed, prem el botó “Seguir” que veuràs a la part superior dreta.
Des d'aquest moment, tindràs un espai dedicat a les nostres publicacions, sempre actualitzat i accessible amb un sol gest.
Un espai personalitzat amb les notícies de Regió7
Gràcies a aquesta nova funció, ara pots assegurar-te que totes les publicacions de Regió7 apareguin al teu feed de Discover. En seguir-nos, tindràs accés immediat a:
- Les notícies més rellevants de l’actualitat nacional i internacional.
- Reportatges, entrevistes i anàlisis exclusius dels nostres periodistes.
- Opinió, cultura, esports, entreteniment i molt més.
- Vídeos i continguts de les nostres xarxes socials integrats al teu feed.
Tot això de manera gratuïta i sense necessitat d’instal·lar res més al teu mòbil.
Per què l’hauries de configurar?
Seguir Regió7 a Google Discover és la millor manera de no perdre’t res:
- Rebràs directament al teu mòbil les nostres últimes notícies i anàlisis.
- Estalviaràs temps tenint tota la informació de qualitat reunida en un sol lloc.
- Podràs personalitzar la teva experiència perquè Discover et mostri el contingut que realment t’importa.
Amb un sol clic, estaràs sempre informat del que passa al món.
Ja pots seguir Regió7 a Google Discover i accedir gratis a totes les nostres notícies. Dona-li a “seguir” i no et perdis res!
