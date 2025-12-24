Les notícies que més han impactat als lectors de Regió7 aquest 2025
Un viatge ràpid a l'actualitat dels darrers dotze mesos a través dels deu temes més consultats a www.regió7.cat
Des de la llarga espera per poder acomiadar Esteve Carbonell i Txell Fusté, perduts a l'Arieja, fins a converses que han mostrat el costat més personal i humà de l'entrevistat. Aquest any, el llistat dels deu temés més llegits al web de Regió7 està ple de noms propis. Històries que no només marquen el pols informatiu del nostre territori sinó que, també, deixen petjada.
La recerca i els comiats d'Esteve Carbonell i Txell Fusté
Un grup d'excursionistes va trobar l'1 de juny a la part baixa del pic de Rulhe, a l'Arieja, el cos del berguedà Esteve Carbonell, que havia desaparegut juntament amb la manresana Txell Fusté el desembre del 2024 mentre ascendien la muntanya. En qüestió de dies, onze, el d'ella també va aparèixer en un punt molt proper, posant punt final a una espera que la neu havia allargat mesos. Els comiats de tots dos van reunir una munió de gent, el de Carbonell a Puig-reig i el d'ella a Manresa el de Fusté a Manresa.
Entrevista a Jordi Isanta, germà de Josep Maria Isanta, assassinat fa 20 anys
La Patum del maig del 2005 guarda un dels episodis més tristos de la festa. El jove de Berga Josep Maria Isanta, de 22 anys, va ser assassinat amb arma blanca durant els concerts de Barraques, víctima d’una agressió en grup. El 28 de maig d'enguany es complien 20 anys d’aquella tragèdia i la seva figura continua present en el record i des d'enguany, també, en un gran mural pintant per l'artista d'art urbà Roc Blackblock en una façana de la plaça Cim d'Estela.
Berga, rememora amb dolor aquell crim. L'1 de juny, l'emoció va inundar la sala de plens de l'Ajuntament quan l'alcalde, Ivan Sànchez, va dedicar unes paraules colpidores Isanta en el ple de Patum. I el dia abans, 150 persones havien participat en un acte de record. Ara bé, el contingut més llegit a Regió7.cat, va ser l'entrevista al seu germà, Jordi Isanta. "No aniré a fer mal, però no ho podré perdonar mai", deia.
Commoció total a Olost per la mort d'una parella amb un nadó en camí
La tragèdia per la mort a principi de març d'una parella d'Olost que esperava una filla va provocar una commoció total a la població, que té al voltant de 1.200 habitants. L'accident va tenir lloc a la C-25, a Gurb. Hi van perdre la vida A.M.L., de 36 anys, d'Olost, i JR.P.A., de 35 anys i nascut a Tortosa, tot i que resident al poble lluçanès. L'altre vehicle implicat en el sinistre era una furgoneta que circulava contra direcció. El conductor va donar positiu a la prova d'alcoholèmia i va ser acusat d'homicidi imprudent.
Jordi Tarrés: "M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així"
Jordi Tarrés (Rellinars, 1966) va ser set vegades campió del món de trial i va obrir una nova era per a la disciplina a Catalunya. Després d’haver viscut de les motos en totes les seves facetes, es va veure obligat a aturar-se fa quatre mesos per sotmetre’s a una complicada operació de trasplantament de fetge i ronyó. Ja recuperat, va concedir una entrevista des de la seva factoria de motocicletes TRRS Motorcycles a Santpedor i que va generar ampli interès entre els lectors de Regió7.
Tanquen tres piscines de la Catalunya central per defecacions que coincideixen amb un repte viral
Tres piscines municipals de la Catalunya central van haver de tancar temporalment el divendres 19 de juliol per episodis de contaminació fecal. Tot plegat va coincidir amb la circulació d’un repte viral que animava a defecar dins de piscines públiques, un fenomen que va sorgir el 2018 i que es repeteix any rere any. En aquella jornada, les afectades van ser les de Berga, Sant Joan de Vilatorrada i Bellver de Cerdanya.
Un home americà agafa el cap de la guita grossa durant la Patum
La Patum porta molta gent de fora, alguns dels quals no coneixen la festa. Així va quedar demostrat aquest anyt al primer salt de guites del passacarrers de dissate, a la plaça de Sant Pere de Berga. Un home va agafar el cap de la guita grossa quan, com és habitual, amb els fuets encesos la figura passa per la barana de la plaça per esquitxar de foc els assistents, que normalment responen apartant-se. No ho va fer una parella americana que no va ser a temps de reaccionar. L'home, per evitar que la dona es cremés, va agafar el cap de la guita per apartar-lo. El gest va generar la reacció immediata de la plaça: crits i xiulets.
Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall
L’impacte del primer avançament de Lux, el senzill Berghain, va ser majúscul, amb una Rosalía d’un registre vocal líric sorprenent. Tant per la seva composició com per la seva interpretació, la peça va suposar una espectacular benvinguda a l’anunciada etapa espiritual de la cantant catalana. El mestre igualadí Jordi Savall, preguntat per aquest diari, va comentar que la peça li va semblar “molt potent”. “Té una estructura molt interessant. S’hi escolta el que anomenem musicalment un baix ostinato, que es repeteix amb molta energia mentre ella canta a sobre com si improvisés”, explica el violagambista i musicòleg.
El conseller delegat del grup Oliva Torras mor de manera sobtada a la C-16
Ramon Mandaña, conseller delegat del grup empresarial Oliva Torras, una de les empreses més importants del Bages, va morir el 13 de maig de forma sobtada, als 61 anys, mentre conduïa per la C-16, a Sant Vicenç de Castellet. El seu vehicle va acabar xocant contra la tanca lateral de la via.
Adeu als 41 anys del violoncel·lista Peter Schmidt, professor del Conservatori de Manresa durant 8 anys
El reconegut violoncel·lista Peter Schmidt, professor durant 8 anys al Conservatori de Música de Manresa, on també va exercir de cap d'estudis de grau professional, moria el maig d'enguany a l'edat de 41 anys després d'una llarga malaltia provocada per un tumor cerebral. Molt estimat pels seus alumnes i companys, la cerimònia de comiat es va celebrar al tanatori Àltima de Terrassa amb una més que nodrida representació del professorat manresà.
Joan Pous, exalcalde de Bellver: «Qui s’oposa al turisme vol el futur dels pobles del Pallars que gairebé han desaparegut?»
Tanca el podi dels continguts que més han impactat als lectors de Regió7 l'entrevista feta a Joan Pous, exalcalde de Bellver. Ha estat un dels homes forts de la política cerdana durant tres dècades, especialment els anys que va ser, alhora, alcalde del segon municipi de la comarca i president del consell. Benestant pel forn familiar i amb una sòlida formació intel·lectual, ha deixat una forta empremta i continua tenint la ment aguda i sense filtres que sempre l’ha caracteritzat.
