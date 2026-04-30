Google permet afegir Regió7 com a font preferida a les teves cerques
Google estrena una nova funció que permet als lectors escollir Regió7 com el seu mitjà favorit perquè aparegui amb més freqüència a «Notícies destacades»
Regió7
Google ha incorporat una nova utilitat que permet als usuaris seleccionar els seus mitjans favorits com a fonts preferides dins de la Cerca. Gràcies a aquesta opció, els lectors poden indicar a Google quines publicacions volen veure amb més freqüència quan fan cerques relacionades amb l’actualitat.
A partir d’ara, els usuaris poden afegir Regió7 com a font preferida a Google de manera senzilla i gratuïta. D’aquesta manera, quan busquin notícies sobre temes d’actualitat, serà més probable que els continguts de Regió7 apareguin al mòdul de «Notícies destacades».
Com afegir Regió7 com a font preferida a Google
- Accedeix a l’enllaç directe de Regió7 a l’eina de fonts preferides de Google fent clic en aquest mateix enllaç.
- Inicia sessió amb el teu compte de Google, si encara no ho has fet.
- Selecciona Regió7 com una de les teves fonts preferides.
- A partir d’aquell moment, quan facis cerques d’actualitat a Google, tindràs més possibilitats de trobar les nostres notícies al bloc de Notícies destacades.
Una manera senzilla de no perdre’t les nostres notícies
Afegir [MEDI] com a font preferida és una manera ràpida de seguir més de prop l’actualitat que elaborem cada dia des de la nostra redacció.
Amb aquesta configuració, els lectors podran trobar més fàcilment:
- Les notícies més rellevants d’actualitat.
- Reportatges, entrevistes i anàlisis pròpies.
- Informació local, nacional i internacional.
- Opinió, cultura, societat, esports, economia, entreteniment i altres continguts d’interès.
- Cobertures especials i temes d’última hora.
Tot això sense cost, sense instal·lar cap aplicació addicional i mantenint el control sobre les fonts informatives que cada usuari vol prioritzar.
Una aposta per la informació de confiança
Per a Regió7, aquesta nova funció suposa una oportunitat per reforçar el vincle amb els seus lectors habituals i facilitar que aquells que confien en la nostra cobertura ens puguin trobar de manera més directa a Google.
En un entorn informatiu cada vegada més ampli, poder triar fonts preferides ajuda els usuaris a identificar millor els mitjans que volen seguir i a personalitzar la seva experiència de cerca.
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
- La consellera Parlon diu al Dia de les Esquadres de la Regió Policial Central que els Mossos 'són perfectament capaços de contribuir a la convivència
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- ¿Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Barcelona i Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- La cafeteria-floristeria Kentia Concept obre aquest dijous a Manresa