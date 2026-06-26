Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Baralla a Sant Joan de VilatorradaAjuda a VeneçuelaAvinguda de l'EsportSílvia OrriolsIvan SànchezSíndria o meló?
instagramlinkedin

On puc trobar el meu Regió7 a la costa?

A l'estiu, el diari va de vacances fins on siguis tu, en format paper i digital

Consulta on trobar el diari Regió7 a la costa

Consulta on trobar el diari Regió7 a la costa

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Redacció

Manresa

De l'1 de juliol al 31 d'agost, Regió7 viatja amb tu a la costa. Si vas de vacances al litoral català, durant els mesos de juliol i agost trobaràs el teu diari de capçalera als quioscos d'una bona colla de localitats de la Costa Brava, la Costa Daurada i la Costa de Barcelona. I si ets subscriptor, pots activar la teva targeta anticipadament a les oficines de Regió7 a Manresa, situades al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 32 (93 877 22 33 o distribucio@regio7.cat). També pots demanar informació sobre la còpia digital de Regió7.

Buscador de punts de venda | Regió7

On puc comprar el Regió7 a la costa?

Busca per municipi, establiment o zona de costa per trobar el punt de venda més proper durant la temporada de platja.

No s’ha trobat cap punt de venda amb aquests criteris.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sara Figueras, sobre els dos terratrèmols de Veneçuela: “És probable que molta gent hagués sortit al carrer després del primer sisme quan ha arribat el segon, encara més fort, i això ha agreujat la situació"
  2. Crida de la residència d'avis de Sant Llorenç de Morunys per trobar personal: 'Estem en situació crítica
  3. Els Bombers ajuden a baixar uns excursionistes que havien fet nit a una cova de Montserrat
  4. Desenes d'adolescents es barallen de matinada a Sant Joan de Vilatorrada en un enfrontament multitudinari
  5. Saber que, si falles, et mates, et fa sentir viu
  6. La cantant Rosalia protagonitza un gran mural al carrer a la ciutat de Palerm
  7. Arriba un canvi de temps que baixarà les temperatures fins a 8 graus en un dia
  8. La baralla multitudinària preocupa els veïns de Sant Joan de Vilatorrada: 'Els qui sempre venen a molestar són de fora del poble

On puc trobar el meu Regió7 a la costa?

On puc trobar el meu Regió7 a la costa?

BBVA ofereix a les pimes un agent de vendes internacional que funciona amb intel·ligència artificial

BBVA ofereix a les pimes un agent de vendes internacional que funciona amb intel·ligència artificial

Els teus pares poden vendre la casa i no donar-te res: això diu la llei sobre l’herència

Els teus pares poden vendre la casa i no donar-te res: això diu la llei sobre l’herència

Sílvia Orriols, a la guerra amb la CUP de Berga

Sílvia Orriols, a la guerra amb la CUP de Berga

Necrològiques del 27 de juny del 2026

Necrològiques del 27 de juny del 2026

La comunitat veneçolana de Manresa s'organitza per enviar ajuda als afectats pel terratrèmol

La comunitat veneçolana de Manresa s'organitza per enviar ajuda als afectats pel terratrèmol

L’abat de Montserrat, en l’acte del centenari de Cassià Just: «Era tan bo, que li dèiem l’avi mestre, més que el pare mestre»

L’abat de Montserrat, en l’acte del centenari de Cassià Just: «Era tan bo, que li dèiem l’avi mestre, més que el pare mestre»

Més enllà de les pantalles: l’atenció mèdica que arriba a casa

Més enllà de les pantalles: l’atenció mèdica que arriba a casa
Tracking Pixel Contents