On puc trobar el meu Regió7 a la costa?
A l'estiu, el diari va de vacances fins on siguis tu, en format paper i digital
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Redacció
Manresa
De l'1 de juliol al 31 d'agost, Regió7 viatja amb tu a la costa. Si vas de vacances al litoral català, durant els mesos de juliol i agost trobaràs el teu diari de capçalera als quioscos d'una bona colla de localitats de la Costa Brava, la Costa Daurada i la Costa de Barcelona. I si ets subscriptor, pots activar la teva targeta anticipadament a les oficines de Regió7 a Manresa, situades al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 32 (93 877 22 33 o distribucio@regio7.cat). També pots demanar informació sobre la còpia digital de Regió7.
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