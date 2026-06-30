Prensa Ibérica nomena Juan Emilio Maíllo nou director de Comunicació i Relacions Institucionals
S'integra a la direcció general de Continguts i Relacions Institucionals que encapçala Albert Sáez
Regió7
Prensa Ibérica ha nomenat Juan Emilio Maíllo nou director de Comunicació i Relacions Institucionals del grup, amb dependència directa d'Albert Sáez, que el maig passat va assumir, a més de les seves responsabilitats com a director general de Continguts, les competències relatives a l'àmbit institucional.
Sáez tenia com a primer encàrrec d'aquesta nova etapa la reorganització i el reforç de l'àrea. En aquest procés s'emmarca la incorporació de Juan Emilio Maíllo, que fins aquest mes de juny era director d'Afers Públics de Telefónica Espanya.
Maíllo compta amb una àmplia trajectòria en els àmbits del periodisme, la comunicació corporativa i els afers públics.
Nascut a Béjar (Salamanca) l'any 1977, és llicenciat en Ciències de la Informació i Diploma d'Estudis Avançats (DEA) per la Universitat Complutense de Madrid, així com tècnic en Comunicació Integral per la Universitat Francisco de Vitoria.
Va iniciar la seva carrera professional a Onda Cero i Zeta Radio. Després de la seva etapa radiofònica, es va incorporar a l'agència de notícies Servimedia, on va arribar a ocupar el càrrec de redactor en cap d'Economia. Després d'un breu pas per El Economista, a principis del 2008 es va incorporar a la redacció d'El Mundo, on es va especialitzar en informació financera i de política econòmica.
L'any 2012 va fer el salt al món corporatiu de la mà de Bankia, on va exercir com a director de Comunicació Externa. Entre el 2017 i el 2020 va ser director de Comunicació del Grup Telefónica a Espanya. A principis del 2020 va passar al sector públic com a director de Comunicació del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital.
El setembre del 2021 va tornar a Telefónica, on inicialment va ser nomenat director d'Afers Públics de Movistar Plus+. L'abril del 2023 va ampliar aquesta mateixa responsabilitat a l'àmbit de Telefónica Espanya.
A més, ha estat comentarista d'actualitat en diverses emissores de ràdio i cadenes de televisió, professor universitari, docent en diferents màsters de Comunicació Corporativa i autor de diverses publicacions sobre comunicació de crisi, entre les quals destaca el llibre Bankia desde dentro (Ed. Deusto).
En la seva nova responsabilitat com a director de Comunicació i Relacions Institucionals de Prensa Ibérica, Maíllo serà l'encarregat de definir i gestionar l'estratègia de comunicació corporativa del grup, tant interna com externa; gestionar les relacions institucionals i de representació amb els diferents grups d'interès; protegir i reforçar la reputació corporativa, i impulsar la influència i el posicionament estratègic.
Prensa Ibérica edita 27 capçaleres de diaris a tot Espanya, a més de 55 publicacions corporatives i 71 edicions locals. El grup ocupa la segona posició en audiència entre els grups informatius de l'Estat, segons les dades de GfK per a l'audiència digital i de l'EGM per a les edicions en paper.
- L’emotiu comiat dels GRAE al bomber de Santpedor quan encara no se sabia que havia estat enverinat per la dona
- La flequera de 84 anys que treballa 20 hores al dia al negoci familiar i que s'ha fet viral: «Si un dia no fes res, simplement em consumiria»
- Santpedor es mostra consternat pel cas d'enverinament del bomber del municipi
- El pastor de la Cerdanya Armand Flaujat denuncia que li han matat dos gossos per robar-li ovelles al Baix Camp
- El més llegit del juny: del bisbe Novell al noi de les PAU del 2024
- L'home enverinat a Manresa era el bomber santpedorenc Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions
- L’home enverinat per la seva parella a Manresa era el bomber Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions
- La família Sobrerroca dona plaques de carrers de Manresa retirades pels franquistes