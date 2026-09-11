Aquesta Diada, més Regió7 per un 25% menys
Aprofita la campanya promocional per fer-te soci i accedir a tots els continguts digitals
Regió7
Regió7 se suma aquest 11 de setembre a la celebració de la Diada Nacional de Catalunya amb una promoció especial per als nous socis. Amb motiu d’aquesta jornada, el diari ofereix un 25% de descompte en la tarifa anual, que queda en 59,99 euros l’any.
La promoció vol acostar encara més als lectors la informació de la Catalunya central i reforçar el compromís de Regió7 amb un periodisme de proximitat, rigorós i en català. Fer-se soci permet disposar durant tot un any d’accés il·limitat a les notícies, reportatges, articles d’opinió i informació d’última hora publicats al web del diari.
La Diada és també una jornada per reivindicar elements compartits com la llengua, el territori i la cultura. En aquest context, Regió7 posa l’accent en la importància de disposar d’un mitjà arrelat al territori que expliqui des de la proximitat les històries i els esdeveniments que afecten els ciutadans de les comarques centrals.
Amb aquesta oferta especial, els nous subscriptors poden accedir a tots els continguts de Regió7 i, al mateix temps, contribuir a sostenir el periodisme local i de proximitat.
La promoció del 25% de descompte s’emmarca en la campanya de Regió7 per aquesta Diada sota el lema «Aquesta Diada, més Regió7 per un 25% menys».
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