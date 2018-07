Què és el somnambulisme sexual?

Una de les alteracions del son menys conegudes és la sexomnia. Aquesta alteració, també coneguda com a somnambulisme sexual, es produeix quan una persona intenta mantenir relacions sexuals de manera inconscient mentre està adormida. La masturbació o intentar el coit són les principals manifestacions que experimenten les persones que pateixen somnambulisme sexual.

La sexomnia apareix quan la planificació i la consciència romanen dormides en el nostre cervell, mentre que altres parts d'aquest òrgan reben impulsos per despertar-se.



Perills

La sexomnia és tractada com una variant del somnambulisme. Es tracta d'un trastorn amb un diagnòstic molt delicat, amb el qual els experts són molt cautelosos. Segons explica el professor en neurologia Matthew Walker, hi ha casos en els quals el somnambulisme sexual ha servit per eximir casos de violació, ja que l'agressió sexual hauria tingut lloc durant un període de sexomnia.

D'altra banda, els qui pateixen somnambulisme sexual solen sentir vergonya per la seva patalogia. El fet de dur a terme aquests actes en un estat inconscient, fa que aquests pacients se sentin culpables pels seus propis acte. El sentiment de culpabilitat i inquietud fa que els afectats amb sexomnia triguin a acudir a teràpia o a demanar ajuda.

Finalment, els qui pateixen aquest tipus de somnambulisme pateixen fatiga, donada l'activitat que experimenten durant les seves fases de somni. A més, és molt habitual que aquesta patologia els porti a la depressió.



Consells

Segons un estudi realitzat per la Universitat Health Network de Toronto, l'estil de vida juga un paper determinant en l'aparició d'episodis de somnambulisme sexual. Per exemple, els pacients diagnosticats han d'evitar el consum d'alcohol i drogues, ja que aquests poden afavorir la sexomnia.