La conjuntivitis es cura sola?

Qui no ha tingut conjuntivitis alguna vegada? Sol ser bastant molesta: els ulls es posen vermells i s'inflen, i de vegades produeixen una descàrrega enganxosa. Es pot patir en un o en tots dos ulls. Alguns tipus de conjuntivitis són molt contagiosos i, de fet, es transmeten fàcilment de persona a persona.

En una entrevista amb Infosalus, José Manuel Benítez del Castillo, secretari general de la Societat Espanyola d'Oftalmologia, explica que la conjuntivitis suposa la inflamació de la capa més externa de la superfície de l'ull, que és la conjuntiva. Segons indica, la conjuntivitis sol desaparèixer per si sola en 1 o 2 setmanes i, si els símptomes duren més, considera que s'ha recòrrer a l'oftalmòleg.

L'Acadèmia Americana d'Oftalmologia estableix que els símptomes més habituals són:

- Sensació que es té alguna cosa dins l'ull, com un gra de sorra

- Ulls vermells

- Cremor als ulls

- Dolor als ulls

- Ulls plorosos

- Parpelles inflades

- Visió borrosa o ennuvolada

- Molta sensibilitat a la llum

- Abundància de moc o pus que pot arribar a enganxar les pestanyes



A més, estableix diversos tipus de conjuntivitis:

- Infecciosa (bacteriana o per virus): Sol comptar amb abundants secrecions o lleganyes que poden acumular-se entre les parpelles. En aquest cas la visió pot ser borrosa. Avui dia hi ha tractament per a les bacterianes i no per a les víriques, a pesar que aquestes últimes siguin les més freqüents. "Es passen com la grip, soles. Pot col·locar-se un drap humit fred en els ulls per alleujar el malestar", adverteix el secretari general de la Societat Espanyola d'Oftalmologia.

"Hi ha conjuntivitis infeccioses que es contagien. N'hi ha unes, les produïdes per virus, principalment per l''adenovirus', que són molt contagioses. De fet, a aquestes se'ls anomena'epidèmiques', perquè quan algú l'agafa, és pràcticament segur que la contagiarà a la resta de membres de la família. El que cal fer en aquests casos a nivell laboral és demanar la baixa perquè si no podria contagiar tot l'entron laboral", adverteix Benítez del Castillo.

En el cas de les conjuntivitis bacterianes, l'Acadèmia nord-americana d'Oftalmologia recomana gotes per als ulls amb antibiòtic, sempre receptades per l'oftalmòleg, i recorda que aquests fàrmacs no tracten una infecció causada per un virus o una al·lèrgia.

- Al·lèrgica (pòl·lens): És habitual l'afectació dels dos ulls. La secreció és escassa. Sol haver-hi predomini estacional. És més freqüent als matins, en dies secs o amb vent. Pot acompanyar-se de taques vermelles a la pell, d'esternuts, de picor de nas i en el paladar i, més rarament, de sensació d'ofec. Es recomana l'ús de gotes per als ulls que alleugen la picor i la inflor.

- Irritativa (per l'exposició a fum, pols, dissolvents, o a una colònia, per exemple). En aquest cas es recomana esbandir l'ull per alliberar-ho de la substància irritant. Pot ser indicat que usi certs tipus de gotes oculars o ungüents per als ulls, indica l'Acadèmia nord-americana d'Oftalmologia.



Consells per a prevenir i no contagiar

Segons indica Benítez del Castillo, és vital ser prudent i seguir una sèrie de consells amb la conjuntivitis perquè el contagi és molt fàcil, i es produeix fonamentalment pel tacte, encara que també pot produir-se per via respiratòria.

Per això, recomana extremar la higiene; que les tovalloles siguin d'un sol ús; cada vegada que es posa les gotes en els ulls rentar-se bé les mans, perquè si no es corre el risc que la conjuntivitis passada d'un ull a un altre, o pel simple fet de tocar el got d'una altra persona també es pot infectar a un altre.

Des de l'Acadèmia nord-americana d'Oftalmologia aconsellen usar una tovalloleta o drap nets cada vegada que es renti la cara i els ulls; rentar-se les mans freqüentment; sempre rentar-se les mans abans i havent dinat, quan es vagi al bany o després d'esternudar o tossir; tractar de no tocar-se els ulls, i si es fa, rentar-se les mans immediatament; els bacteris poden viure en el maquillatge, la qual cosa pot fer que contregui conjuntivitis i fins i tot una infecció perillosa en la còrnia, per això recomana no emprar maquillatge si hi ha conjuntivitis, o canviar-loo, i mai compartir-lo amb altres persones; assegurar-se de netejar les lentilles.