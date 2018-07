La Fundació Pasqual Maragall impulsa un estudi per detectar risc de demència

400 persones d´entre 60 i 80 anys participaran en el programa per prevenir l´Alzheimer o altres demències

400 persones d´entre 60 i 80 anys participaran en el programa per prevenir l´Alzheimer o altres demències arxiu

La Fundació Pasqual Maragall ha presentat un estudi pioner al món que analitzarà el risc estimat de patir demència cinc anys abans que es desenvolupi en el pacient. La Unitat de Recerca Clínica en Prevenció de Demència posarà en marxa el programa amb 400 persones d'entre 60 i 80 anys que hagin tingut queixes subjectives de memòria i proporcionarà un pla d'acció personalitzada als participants. El director científic del Programa de Prevenció de l'Alzheimer, el doctor José Luis Molinuevo, ha explicat que l'objectiu és «estudiar i investigar científicament el coneixement necessari per poder traslladar-lo de forma personalitzada a la població». L'estudi, que durarà tres anys, es posarà a disposició de les autoritats sanitàries per fomentar la prevenció de la malaltia.

La Unitat de Recerca Clínica, impulsada pel BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC), el centre de recerca de la fundació, ha posat en marxa aquest estudi mitjançant el web prevenciondemencia.org, on els 400 participants seran avaluats omplint un qüestionari. El formulari permetrà analitzar i identificar les persones amb un major risc de desenvolupar demència en 5 anys.

Així mateix, els participants realitzaran proves cognitives, de neuroimatge i genètiques, i s'examinarà l'impacte emocional que poden experimentar en rebre la informació del percentatge de risc. El programa oferirà un pla d'acció personalitzada per reduir aquest risc i millorar la salut mental dels pacients, així com la possibilitat de participar en altres projectes i estudis de prevenció.

El programa tindrà una durada de tres anys, durant els quals s'aniran incorporant diferents persones amb queixes subjectives de memòria. Els resultats demostraran si existeix una relació entre les bases biològiques i el percentatge de risc calculat, i es posaran a disposició de les autoritats sanitàries per avançar en la lluita contra l'Alzheimer. «Té també la finalitat de contribuir que hi hagi informació objectiva i dades fefaents perquè les autoritats sanitàries puguin assumir i interioritzar la prevenció d'aquestes malalties», ha afirmat el director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Jordi Camí.

L'estudi coincideix amb el 10è aniversari de la Fundació Pasquall Maragall en detecció i prevenció de la malaltia d'Alzheimer i ajudarà, com ha afirmat Camí, «que hi hagi eines de prevenció i evitar que s'arribi a etapes de no retorn».