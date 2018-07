Investigadors generen un model de fetge in vitro a partir de cèl·lules mare

Un grup d'investigadors ha aconseguit generar per primera vegada en un laboratori un tipus de cèl·lules hepàtiques, les cèl·lules estrellades, que són les responsables de l'aparició de fibra en el fetge quan es desencadena una malaltia. Ho han fet a partir de cèl·lules mares pluripotents i gràcies a això, s'ha pogut crear també un model de fetge in vitro per realitzar estudis de toxicitat a fàrmacs. L'estudi permetrà fer nous estudis «més robusts i a llarg termini» perquè s'ha aconseguit modelar la fibrosi amb un model «més proper i més complex del fetge».

Les cèl·lules hepàtiques estrellades són un tipus de cèl·lula del fetge determinant en els processos de reparació del dany de l'òrgan. En un context de malaltia, n'alteren el funcionament i són les principals responsables de l'aparició de la fibrosi i la rigidesa del fetge. Per això, tenir un model in vitro que s'aproximi el màxim possible a l'òrgan primari del pacient és important. Sancho-Bru explica que un aspecte clau és que es poden generar a partir de pacients o modificar-se genèticament per tal que tinguin les mutacions que predisposen a la progressió de la malaltia i, per tant, permetrà fer medicina personalitzada.